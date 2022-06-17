Про це інформує Центр протидії дезінформації.



Повідомляється, що голова мзс РФ Сергій Лавров нещодавно заявив, що Росія насправді не розвʼязувала повномасштабної війни на українських територіях.



"Ми не вторгалися в Україну. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли у нас уже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він вчиняє злочин, втягуючи Україну в НАТО", - повідомив Лавров.



Крім того, під час проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що ситуація з продовольчою безпекою, постачанням зерна та добрив начебто є результатом виключно помилок країн Заходу.



"Це ніяка не відповідь Росії, це результати помилок, які робили західні країни", - вважає Пєсков.



Також в міноборони РФ заявили наступне: "З 2015 року було зафіксовано численні зараження серед мешканців [окупованих територій Донецької та Луганської областей] – саме цього року розпочалося масштабне фінансування Пентагоном українських проєктів".



Кремль стверджує, начебто у 2016 захворюваність на туляремію в цих областях "зросла порівняно з 2007 роком у 9,5 разів".

У Москві прокоментували візит європейських лідерів в Україну та висловили сподівання, що лідери країн ЄС змусять Зеленського "подивитись реально на стан справ".

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