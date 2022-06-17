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Головна війна з Росією "Ми не вторгалися в Україну" від Лаврова та ситуація з продовольчою безпекою - "помилка" Заходу: нова добірка маніпуляцій та фейків кремля

"Ми не вторгалися в Україну" від Лаврова та ситуація з продовольчою безпекою - "помилка" Заходу: нова добірка маніпуляцій та фейків кремля

17 червня, 2022 п'ятниця
09:36
війна з Росією Фейк, Росія

Країна-агресор продовжує поширювати фейки та маніпуляції. Звинувачують Захід у продовольчій кризі та заявляють, що не нападали на Україну

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Повідомляється, що голова мзс РФ Сергій Лавров нещодавно заявив, що Росія насправді не розвʼязувала повномасштабної війни на українських територіях.

"Ми не вторгалися в Україну. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли у нас уже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він вчиняє злочин, втягуючи Україну в НАТО", - повідомив Лавров.

Крім того, під час проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що ситуація з продовольчою безпекою, постачанням зерна та добрив начебто є результатом виключно помилок країн Заходу.

"Це ніяка не відповідь Росії, це результати помилок, які робили західні країни", - вважає Пєсков.

Також в міноборони РФ заявили наступне: "З 2015 року було зафіксовано численні зараження серед мешканців [окупованих територій Донецької та Луганської областей] – саме цього року розпочалося масштабне фінансування Пентагоном українських проєктів".

Кремль стверджує, начебто у 2016 захворюваність на туляремію в цих областях "зросла порівняно з 2007 роком у 9,5 разів".

  • У Москві прокоментували візит європейських лідерів в Україну та висловили сподівання, що лідери країн ЄС змусять Зеленського "подивитись реально на стан справ".

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Новини
Сергій Лавров
Дмитро Пєсков
центр протидії дезінформації
фейки Росії
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