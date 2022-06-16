Про це інформує hromadske з посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

За його словами, керівництво країни-агресора сподівається, що європейські лідери - президенти Франції та Румунії, а також канцлер Німеччини та премʼєр Італії - під час свого візиту до столиці України "спонукатимуть Володимира Зеленського реально подивитися на стан справ".

Пєсков також висловив сподівання, що лідери країн ЄС "не концентруватимуться на накачуванні України зброєю, бо це продовжить страждання людей".

Нагадаємо, вранці 16 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом

Пізніше того ж дня у Києві розпочалася зустріч європейських лідерів із Зеленським

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