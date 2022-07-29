Про це повідомив перший заступник голови облради про роботу ЗСУ на Херсонщині Юрій Соболевський.

"ЗСУ сьогодні вночі "ще не починали" на Херсонщині. У районі Нової Каховки – 2 цілі та по одній меті у Чорнобаївці, Олешках та Брилівці. У Брилівці вийшло особливо круто. Уточнюємо дані про постраждалих мирних жителів, поки що попередньо таких немає", - написав Юрій Соболевський.

Нагадаємо, перший заступник голови Херсонської обласної ради, Юрій Соболевський, повідомив, що окупанти закривають повністю населені пункти на в'їзд та виїзд, зупиняють громадський транспорт, щоб проводити тотальні перевірки людей

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