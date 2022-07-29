Нова Каховка, Чорнобаївка, Олешки, Брилівка: депутат Херсонської облради розповів про знищення окупантів українськими військовими
На Херсонщині ЗСУ продовжують успішно нищити окупантів, зокрема, цієї ночі ряд ворожих цілей було знищено у Новій Каховці, Чорнобаївці, Олешках та Брилівцях
Про це повідомив перший заступник голови облради про роботу ЗСУ на Херсонщині Юрій Соболевський.
"ЗСУ сьогодні вночі "ще не починали" на Херсонщині. У районі Нової Каховки – 2 цілі та по одній меті у Чорнобаївці, Олешках та Брилівці. У Брилівці вийшло особливо круто. Уточнюємо дані про постраждалих мирних жителів, поки що попередньо таких немає", - написав Юрій Соболевський.
- Нагадаємо, перший заступник голови Херсонської обласної ради, Юрій Соболевський, повідомив, що окупанти закривають повністю населені пункти на в'їзд та виїзд, зупиняють громадський транспорт, щоб проводити тотальні перевірки людей
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