Чим краще працюють ЗСУ на Херсонщині, тим більше посилюють окупанти фільтраційні заходи, - заступник голови облради Соболевський

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Робота ЗСУ більше нервує окупантів, тому росіяни постійно затримують місцевих мешканців та проводять фільтрацію. Деякі населені пункти росіяни зачищають повністю. Тобто заїжджає велика кількість росгвардійців, працівників ФСБ і, так звана, місцева поліція, і закривають населений пункт на в'їзд та виїзд, а потім ходять по всіх будинках, перевіряють абсолютно все, від документів та транспортних засобів до того, що переривають городи та шукають схованки", - розповів заступник облради.



Юрій Соболевський додав, що окупанти такі заходи роблять систематично. У Херсоні на минулому тижні росіяни повскривали майже всі гаражні кооперативи та приватні гаражі, частину транспортних засобів конфіскували, що є звичайним пограбуванням людей.



"Окупанти можуть затримувати містян, наприклад, зупинивши громадський транспорт і зробивши тотальну перевірку документів всіх пасажирів, когось можуть і забрати. Якщо затримали людину без документів, то висока імовірність, що відправлять на підвал. А якщо у телефоні знайшли те, що їм не сподобалося, тобто є фото людини у військовій формі, то це стовідсоткове затримання і допити. Така сама увага до приватного листування, якщо перевіряють телефони та бачать, що там невстановлені месенджери, то самі їх встановлюють, потім підтягують архів і ретельно перевіряють. І якщо там є слово "орк", то біда, бо на це дуже негативно реагують", - пояснив Соболевський.

27 липня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що українські сили підірвали склад окупантів, який був розташований у районі Нової Каховки

Також Головне управління розвідки Міноборони України інформувало, що рухом спротиву у Херсоні підірвано авто зі зрадниками-поліцейськими

Крім того, українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту на Херсонщині, які завдали 26 липня

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