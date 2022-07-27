Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Цього разу "квиток" отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації. Його вручення відбулося у Херсоні на перетині вулиці Репіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу, в результаті чого один поліцейський "відбув на концерт", а другий дещо "затримається" у медичному закладі", - йдеться у повідомленні.

Також ГУР МО України нагадує усім зрадникам про неминучу розплату за допомогу російським окупантам.

27 липня українські військові підтвердили, що завдали ударів 26 липня по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти кажуть про повне обмеження руху мостом та організацію альтернативних поромних чи понтонних переправ.

В ОК "Південь" зазначають, що ЗСУ закріпили контроль над транспортними артеріями окупованих територій на Півдні України.

Навіть більш притомні місцеві проросійські медіа відзначають, що ППО не допомогла, а спроби ремонту чи наведення переправ лише сповільнять сумний кінець мосту та й окупації Херсонщини загалом.

Депутат облради Соболевський відзначив, що на Херсонщині шалений рух спротиву.

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