Ніякого референдуму насправді не буде, на Херсонщині шалений рух спротиву, – депутат облради Соболевський

Про це в етері телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Ніякого референдуму насправді не буде. Можливо, буде шоу, яке вони називатимуть референдумом, тому що весь світ знає, що Херсонщина – це Україна і що населення не підтримує окупантів. Там рух спротиву просто шалений", – сказав він.

Депутат додав, що окупанти не мають людських ресурсів для організації так званого референдуму.

"Вони створюють невелику кількість "виборчих дільниць". Вони не приступили до підготовки приміщень. Я впевнений, херсонці навіть не прийдуть на цю виставу. І це наша мета – довести до людей, що не потрібно йти голосувати проти. Узагалі не потрібно туди йти", – розповів депутат облради.

На переконання Соболевського, більшість учасників "референдуму", до якого готуються окупанти, росіяни привезуть із Криму, Ростова, а херсонців буде небагато.

"Ми маємо обмежені важелі впливу, адже території окуповані, але працюємо з людьми. Сьогодні немає жодної людини, яка б не знала, що участь у виборчій комісії - це відповідальність і зрада. Легітимізція референдуму буде лише в обмеженій реальності РФ", – наголосив він.

29 червня колаборант Кирило Стремоусов, призначений Росією "заступником голови" окупаційної адміністрації Херсонщини заявив, що в області розпочали підготовку до "референдуму" про приєднання до РФ. Про те, що РФ не досягла головної мети – окупації України, тому готується до проведення "референдумів" на захоплених територіях, повідомляла 13 липня українська розвідка. А 21 липня видання Bloomberg зазначало, що Росія планує анексувати окуповані території України в середині вересня.

24 липня в етері Еспресо Соболевський зазначав, що українці, які мають досвід проведення виборів у Херсонській області, уникають співпраці з росіянами, які готують псевдореферендум з приєднання тимчасово окупованих територій до РФ. Про те, що окупанти почали підготовку до псевдореферендуму в Маріуполі, заявляв 26 липня в ефірі Еспресо радник мера Петро Андрющенко. Того самого дня СБУ також поінформувала, що розкрила плани Росії щодо псевдореферендуму з приєднання окупованих регіонів України.

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун в етері Еспресо висловив переконання, що росіяни можуть оголосити про проведення так званого референдуму в будь-який момент, зробити кілька відео з виборчих дільниць та оголосити про входження Херсонської області в склад РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb