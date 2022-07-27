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Росія може провести референдум на Херсонщині в будь-який момент, - генерал-майор СБУ Ягун

27 липня, 2022 середа
11:57
війна з Росією Херсонська область

Генерал-майор СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун переконаний, що росіяни можуть оголосити про проведення референдуму в будь-який момент

Таку думку він висловив в етері телеканалі "Еспресо".

"Заяви росіян про підготовку до референдуму на тимчасово окупованих територіях ні на що не впливають. Якщо ми будемо зважати на це, то нам тоді не потрібно входити в Крим. Оскільки Крим, за логікою росіян, є їхньою територією і вони будуть його захищати. Тому вони можуть оголошувати багато чого, але це нічого не змінює", - пояснив Ягун.

Генерал-майор СБУ переконаний, що росіяни можуть провести референдум на тимчасово окупованих територіях незабаром.

"Насправді, вони вже провели референдум в тому плані, що вони захопили архів Херсонської області і мають списки виборців. Вони уточнюють ці списки і вже щось там намалювали. Тому вони в будь-який момент можуть зробити кілька відео з виборчих дільниць та оголосити про входження Херсонської області в склад РФ", - додав він.

  • 24 липня в ефірі Еспресо перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що росіянам не вистачає людей для проведення псевдореферендуму.

  • Розвідка Британії вважає, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров оголосив про розширення географії війни в Україні, аби прокласти шлях до проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

  • 23 липня мер Мелітополя нагадав, що буде за сприяння "референдуму": "Від 10 до 12 років в’язниці! З конфіскацією".

  • 25 липня радник очільника Офісу президента розповів про реакцію України, якщо окупанти проводитимуть на тимчасово захоплених територіях України псевдореферендуми

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Запоріжжя
референдум
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
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