Росія може провести референдум на Херсонщині в будь-який момент, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун переконаний, що росіяни можуть оголосити про проведення референдуму в будь-який момент
Таку думку він висловив в етері телеканалі "Еспресо".
"Заяви росіян про підготовку до референдуму на тимчасово окупованих територіях ні на що не впливають. Якщо ми будемо зважати на це, то нам тоді не потрібно входити в Крим. Оскільки Крим, за логікою росіян, є їхньою територією і вони будуть його захищати. Тому вони можуть оголошувати багато чого, але це нічого не змінює", - пояснив Ягун.
Генерал-майор СБУ переконаний, що росіяни можуть провести референдум на тимчасово окупованих територіях незабаром.
"Насправді, вони вже провели референдум в тому плані, що вони захопили архів Херсонської області і мають списки виборців. Вони уточнюють ці списки і вже щось там намалювали. Тому вони в будь-який момент можуть зробити кілька відео з виборчих дільниць та оголосити про входження Херсонської області в склад РФ", - додав він.
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