Росія може провести референдум на Херсонщині в будь-який момент, - генерал-майор СБУ Ягун

Таку думку він висловив в етері телеканалі "Еспресо".

"Заяви росіян про підготовку до референдуму на тимчасово окупованих територіях ні на що не впливають. Якщо ми будемо зважати на це, то нам тоді не потрібно входити в Крим. Оскільки Крим, за логікою росіян, є їхньою територією і вони будуть його захищати. Тому вони можуть оголошувати багато чого, але це нічого не змінює", - пояснив Ягун.

Генерал-майор СБУ переконаний, що росіяни можуть провести референдум на тимчасово окупованих територіях незабаром.

"Насправді, вони вже провели референдум в тому плані, що вони захопили архів Херсонської області і мають списки виборців. Вони уточнюють ці списки і вже щось там намалювали. Тому вони в будь-який момент можуть зробити кілька відео з виборчих дільниць та оголосити про входження Херсонської області в склад РФ", - додав він.

24 липня в ефірі Еспресо перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що росіянам не вистачає людей для проведення псевдореферендуму.

Розвідка Британії вважає, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров оголосив про розширення географії війни в Україні, аби прокласти шлях до проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

23 липня мер Мелітополя нагадав, що буде за сприяння "референдуму": "Від 10 до 12 років в’язниці! З конфіскацією".

25 липня радник очільника Офісу президента розповів про реакцію України, якщо окупанти проводитимуть на тимчасово захоплених територіях України псевдореферендуми

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb