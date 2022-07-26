СБУ розкрила плани Росії щодо псевдореферендуму з приєднання окупованих регіонів України

Про це повідомила Служба безпеки України

Співробітники української спецслужби з’ясували, що для проведення так званого волевиявлення з приєднання окупованих регіонів України ворог насамперед планує використати проросійську організацію "Донецька республіка".

Раніше це утворення, яке охоплює понад 1 000 "активістів" - агітаторів, блогерів та "дружинників", які співпрацюють з окупантами - , діяло лише на території терористичної організації "ДНР", але зараз його географію хочуть розширити. А відповідно і змінити назву. Найбільш імовірний варіант – "Большая Россия ". Як зазначають в СБУ, учасники цього утворення, щодня проводять зустрічі з мешканцями тимчасово окупованих територій, готуючи грунт для майбутнього псевдореферендуму.

"Кремлівські куратори планують задіяти підконтрольні медіа-ресурси, щоб охопити своєю пропагандою понад 50 млн глядачів з росії та Сходу України. Крім того, загарбники планують перекинути до регіону більше 1 тис. російських "експертів" і "добровольців ", - кажуть в СБУ.

У Маріуполі почали підготовку до псевдореферендуму

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