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“Нова пошта” планує запровадити безпілотну доставку між містами-мільйонниками з 2022 року

17 листопада, 2021 середа
17:45
Економіка Кур'єр-безпілотник від Нової пошти

Компанія з доставки “Нова пошта” з наступного року планує налагодити безпілотну доставку посилок між містами-мільйонниками

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У середу, 17 листопада, компанія здійснила другу тестову доставку посилок з Києва до Львова на безпілотному літальному апараті, який подолав відстань у 500 км.

"О 9:00 безпілотник піднявся у повітря з майданчика Київського інноваційного терміналу, щоб доправити до Львова 10 посилок загальною вагою понад 2 кг", - йдеться в повідомленні "Нової пошти". 

Компанія зазначає, що безпілотник має вантажопідйомність до 16 кг, може підніматися на висоту до 900 м та провести у повітрі до 12 год без додаткової підзарядки. Дальність каналу зв’язку для дистанційного управління становить 200 км. На борту знаходяться резервні канали зв’язку, які дозволяють керувати апаратом з будь-якої точки України. 



Для доставки безпілотником посилку завантажують у відсік БПЛА на сортувальному терміналі. 

  • Нагадаємо, 19 жовтня “Нова пошта” встановила єдиний тариф на доставку у поштомат в розмірі 35 грн до кінця року.
  • З 9 листопада компанія почала встановлювати поштомати у під’їздах будинків.
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