“Нова пошта” планує запровадити безпілотну доставку між містами-мільйонниками з 2022 року

Про це повідомляє пресслужба компанії.



У середу, 17 листопада, компанія здійснила другу тестову доставку посилок з Києва до Львова на безпілотному літальному апараті, який подолав відстань у 500 км.



"О 9:00 безпілотник піднявся у повітря з майданчика Київського інноваційного терміналу, щоб доправити до Львова 10 посилок загальною вагою понад 2 кг", - йдеться в повідомленні "Нової пошти".



Компанія зазначає, що безпілотник має вантажопідйомність до 16 кг, може підніматися на висоту до 900 м та провести у повітрі до 12 год без додаткової підзарядки. Дальність каналу зв’язку для дистанційного управління становить 200 км. На борту знаходяться резервні канали зв’язку, які дозволяють керувати апаратом з будь-якої точки України.







Для доставки безпілотником посилку завантажують у відсік БПЛА на сортувальному терміналі.

Нагадаємо, 19 жовтня “Нова пошта” встановила єдиний тариф на доставку у поштомат в розмірі 35 грн до кінця року.

З 9 листопада компанія почала встановлювати поштомати у під’їздах будинків.