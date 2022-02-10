"Нова пошта" почала доставляти посилки з онлайн-магазинів Іспанії та Франції
"Нова пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова пошта", почала доставляти товари з онлайн-магазинів Іспанії та Франції, які можна замовити через сайт NP Shopping
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Для покупок необхідно зареєструватись у NP Shopping. У особистому кабінеті ви отримаєте адресу для шопінгу, яку використовуватимете при покупках. Після цього необхідно обирати інтернет-магазин, замовити товар онлайн, а в рядку доставки вказати отриману через NP Shopping адресу.
Після замовлення в особистому кабінеті NP Shopping необхідно зареєструвати номер для відстеження посилки, отриманий в інтернет-магазині, і обрати будь-яке відділення Нової пошти, поштомат або адресну доставку кур'єром.
У компанії зазначають, що вартість доставки замовлення залежить від ваги посилки: 0-1 кг - від $5, 1-5 кг - від $4; 5-30 кг - від $3,5.
Для замовлення через сайт NP Shopping уже доступні онлайн-магазини з дев'яти країн: США, Італії, Туреччини, Китаю, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції та Іспанії.
- Нагадаємо, компанія з доставки “Нова пошта” у 2022 році планує налагодити безпілотну доставку посилок між містами-мільйонниками.
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