"Нова пошта" почала використовувати роботів для сортування посилок
"Нова пошта" використовує роботів на 20 об'єктах у зонах вантажних та дрібних відправлень, до кінця року вони з'являться ще на 10 сортувальних центрах
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Нова пошта" розповіла, що компанія почала використовувати різні види роботів залежно від ваги посилки. Так, на зонах сортування дрібних відправлень (до 2 кг) використовують робот-train, що складається із двох секцій.
"Працівник викладає посилку на робота, який відвозить її до сканера і переміщає в бокс, який відповідає за певний географічний напрямок. Працюють роботи на спеціальній платформі з монорейкою, яка одночасно слугує їхньою зарядкою. Використання таких роботів дало змогу збільшити продуктивність сортування дрібних посилок удвічі. Наразі працюють 272 таких роботи", - зазначили в компанії.
Для сортування відправлень до 30 кг використовують роботи-піруети української компанії Deus Robots. Вони отримали таку назву, тому що можуть обертатися навколо своєї осі.
Загалом компанія використовує на вантажних терміналах вже 180 роботів - вони вже працюють у депо Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Борисполя, Мелітополя, Покровська, Новомосковська, Старобільська, Коростеня, Стрия, Самбора, Ковеля, Стоянки.
- Нагадаємо, “Нова пошта” планує запровадити безпілотну доставку між містами-мільйонниками з 2022 року.
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