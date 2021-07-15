Нова пошта пропонує змінити законодавство про захист споживачів для припинення тиску контролюючих органів на бізнес

Про це повідомила пресслужба Нової пошти.



"Компанія звертається до народних депутатів з конкретними пропозиціями змін у законі "Про захист прав споживачів". Їх внесення допоможе звести до нуля маніпуляції з боку контролюючих органів по відношенню до українського бізнесу", - йдеться у повідомленні.



Зокрема, компанія пропонує передбачити в законі чітке визначення поняття "створення перешкод у проведенні перевірки", тобто конкретної дії, за яку компанія може бути покарана. Це має унеможливити зловживання посадових осіб своїми повноваженнями.



Крім того, розміри штрафів пропонується розраховувати від рівня неоподаткованих мінімумів доходів, а не від відсотку від реалізації. У пресслужбі наголосили, що такий підхід є загальновживаним в інших законодавчих сферах. Він унеможливлює необґрунтоване накладення непропорційно високих штрафів.



Також Нова пошта пропонує привести норми закону "Про захист прав споживачів" у відповідність до норм базового законодавства у сфері державного нагляду. Це дозволить не допускати виконання незаконних рішень контролюючих органів про накладення санкцій на бізнес.



У пресслужбі нагадали, що Нова пошта нещодавно стала об'єктом перевірки Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів. У компанії вважають, що перевірка була проведена з порушеннями. В її результаті компанія отримала штраф у розмірі 326 млн грн, що, на думку компанії, є неспівставним з можливим порушенням. Наразі компанія оскаржує штрафи у суді.

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