Нова пошта пропонує змінити законодавство про захист споживачів для припинення тиску контролюючих органів на бізнес
Нова пошта ініціює зміни до законодавства про захист прав споживачів для припинення маніпуляцій контролюючих органів під час перевірок бізнесу
Про це повідомила пресслужба Нової пошти.
"Компанія звертається до народних депутатів з конкретними пропозиціями змін у законі "Про захист прав споживачів". Їх внесення допоможе звести до нуля маніпуляції з боку контролюючих органів по відношенню до українського бізнесу", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, компанія пропонує передбачити в законі чітке визначення поняття "створення перешкод у проведенні перевірки", тобто конкретної дії, за яку компанія може бути покарана. Це має унеможливити зловживання посадових осіб своїми повноваженнями.
Крім того, розміри штрафів пропонується розраховувати від рівня неоподаткованих мінімумів доходів, а не від відсотку від реалізації. У пресслужбі наголосили, що такий підхід є загальновживаним в інших законодавчих сферах. Він унеможливлює необґрунтоване накладення непропорційно високих штрафів.
Також Нова пошта пропонує привести норми закону "Про захист прав споживачів" у відповідність до норм базового законодавства у сфері державного нагляду. Це дозволить не допускати виконання незаконних рішень контролюючих органів про накладення санкцій на бізнес.
У пресслужбі нагадали, що Нова пошта нещодавно стала об'єктом перевірки Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів. У компанії вважають, що перевірка була проведена з порушеннями. В її результаті компанія отримала штраф у розмірі 326 млн грн, що, на думку компанії, є неспівставним з можливим порушенням. Наразі компанія оскаржує штрафи у суді.
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