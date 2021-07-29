Нова пошта вперше протестувала доставку посилки безпілотником
Нова пошта протестувала доставку посилки з Києва до Харкова безпілотним літальним апаратом
Про це повідомила прес-служба компанії..
"29 липня Нова пошта протестувала нову послугу - доставку за допомогою безпілотного літального апарату (БПЛА). Тестова посилка піднялась на висоту 300 метрів о 07:00 з аеродрому "Чайка" (вул. Авіаконструктора Антонова, 5) і прибула на аеродром "Коротич" (Новий Коротич, Харківська область) о 12:00", - йдеться у повідомленні.
Тестову відправку було здійснено на безпілотному літаку Discovery української компанії "Аеродрон"
"Уперше в світі БПЛА з відправленням пролетів відстань у 480 км", - йдеться у повідомленні.
Також у компанії, як відбувається доставка БПЛА.
"Посилка з сортувального терміналу доставляється прямо на аеродром, де її завантажують у спеціальний відсік безпілотника. Далі вона відправляється по заздалегідь запрограмованому маршруту. Для посилок такий тип транспортування абсолютно безпечний. У небі БПЛА поводиться, як справжній літак і вміє розпізнавати будь-які перешкоди на своєму шляху", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, безпілотний літальний апарат оснащений спеціальним парашутом. А в разі непередбачуваних обставин спрацює захисна система, і він приземлиться з його допомогою.
Крім того, за БПЛА стежить оператор, який контролює апарат на випадок небезпечних моментів та може приймати керування.
"Під час тестування посилку у повітрі додатково супроводжував літак", - зазначається у повідомленні.
Наступний тестовий політ запланований до Львова і відбудеться у серпні.
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