Нова пошта встановила єдиний тариф на доставку у поштомат до кінця року

Про це повідомила пресслужба Нової пошти.



Згідно з повідомленням, Нова пошта встановила єдиний тариф на доставку у поштомат - 35 грн. Він діятиме з 19 жовтня по 31 грудня 2021 року.



Зазначається, що новий тариф діятиме незалежно від географічного напрямку та ваги самого відправлення на території всієї України. Крім того, протягом дії акційного тарифу, комісія за додаткові послуги "Грошовий переказ" та "Контроль оплати" стягуватися не буде.



У пресслужбі пояснили, що для того, щоб скористатися послугою необхідно обрати доставку у поштомат при замовленні товару в інтернет-магазині, оплатити замовлення через мобільний додаток Нової пошти або на сайті компанії у розділі Трекінг. Коли клієнт отримає повідомлення про доставку у поштомат, необхідно зайти у мобільний додаток, перейти в розділ "Мої відправлення", обрати потрібну експрес-накладну та натиснути кнопку "Відчинити комірку". Якщо клієнт випадково зачинив комірку і не забрав посилку, в додатку необхідно натиснути кнопку "Відчинити комірку повторно".



У компанії додали, що до кінця року планується розширити мережу поштоматів до 17 тис.

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