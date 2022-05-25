Нова Зеландія продовжила розгортання військового контингенту на Соломонових островах
Влада Нової Зеландії заявила про продовження розгортання Сил оборони на Соломонових островах щонайменше до травня наступного року на тлі побоювань західних союзників щодо зростаючої присутності Китаю в південній частині Тихого океану
Про це повідомляє Reuters.
"Наше партнерство сприяє миру не тільки за допомогою співпраці в галузі безпеки, але і шляхом розв'язання економічних проблем, зміни клімату і ряду інших потреб в області розвитку, з якими ми стикаємося як Регіон", — заявила міністр закордонних справ Нанайя Махута.
Країна перекинула війська на Соломонові острови на прохання уряду країни в кінці 2021 року після того, як в столиці Хоніарі спалахнули заворушення. Військові входять до складу Міжнародних сил сприяння Соломоновим островам, до складу яких також входять війська з Фіджі, Австралії та Папуа-Нової Гвінеї.
Зазначається, що Китай підписав з Соломоновими островами пакт, який передбачає створення військової бази на одному з островів. У Пекіні впевнені, що пакт допоможе Соломоновим островам підтримувати громадський порядок і справлятися зі стихійними лихами.
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