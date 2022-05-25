Нова Зеландія продовжила розгортання військового контингенту на Соломонових островах

Про це повідомляє Reuters.

"Наше партнерство сприяє миру не тільки за допомогою співпраці в галузі безпеки, але і шляхом розв'язання економічних проблем, зміни клімату і ряду інших потреб в області розвитку, з якими ми стикаємося як Регіон", — заявила міністр закордонних справ Нанайя Махута.

Країна перекинула війська на Соломонові острови на прохання уряду країни в кінці 2021 року після того, як в столиці Хоніарі спалахнули заворушення. Військові входять до складу Міжнародних сил сприяння Соломоновим островам, до складу яких також входять війська з Фіджі, Австралії та Папуа-Нової Гвінеї.

Зазначається, що Китай підписав з Соломоновими островами пакт, який передбачає створення військової бази на одному з островів. У Пекіні впевнені, що пакт допоможе Соломоновим островам підтримувати громадський порядок і справлятися зі стихійними лихами.

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