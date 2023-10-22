Це вибір між минулим і майбутнім: визнати недосконалість теперішнього заради досягнення кращого майбутнього — чи стверджувати зіпсованість теперішнього заради повернення до минулої золотої доби?

Лівий, правий, ліберал, консерватор, фундаменталіст, фашист, соціаліст, демократ, республіканець — ці слова вже нічого не означають, бо їхніми значеннями у постмодерному світі постправди жонглюють як заманеться. Не забудемо, що фашистська партія в РФ називається "ліберально-демократична", а російська пропаганда називає нацистами нас із вами. Тож тут легко заплутатися.

Натомість неможливо заплутатися між Новим Просвітництвом і Новою Інквізицією. Тут розрив очевидний і величезний.

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За Нову Інквізицію виступають: малоосвічена біднота, люди з ксенофобським (антиглобалістським) вихованням, ностальгуюче старше покоління та частина середнього класу "золотого мільярду", якій не вдалося втриматися в процесах глобалізації, принижені меншини, яким не вдається підняти голову й дихати вільно, а почасти й великі корпорації.

За Нове Просвітництво виступають: добре освічені люди, міцний середній клас, активна освічена молодь, жінки, що вірять у себе, люди, виховані з цінностями свободи.

Мені це спрощення потрібне для відповіді на запитання "Що робити?".

Хочете у майбутнє? Тоді:

Дайте жінкам права та гарну освіту.

Дайте молоді надію.

Дайте інноваторам та дрібним підприємцям економічну свободу.

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Все решта вони зроблять самі.

(Ці три пункти справедливі для Польщі, України, США, Ізраїлю, смуги Газа, майбутнього незалежного Татарстану тощо).

Принагідно вітаю поляків, українців та всіх європейців.

Зізнаюся, я упереджений. У протистоянні між Новим Просвітництвом та Новою Інквізицією я маю чіткий вибір, на якому боці стояти.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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