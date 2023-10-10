Тероризм - це не відповідь. Молюся, щоб Ізраїль мав свободу і мир 

Шановні лідери та члени єврейської громади Філадельфії та Сполучених Штатів Америки,

Прийміть мої співчуття з нагоди безсовісного терористичного нападу на Ізраїль, що стався цими вихідними. Масштаби та безжалісний характер нападу є величезним випробуванням. Тероризм - це не відповідь! Висловлюю свою щиру солідарність з вашим народом.

Під час наших суботніх та недільних богослужінь ми підносили молитви за справедливість та мир для вас, ваших друзів та рідних. Вчора, вшановуючи у Філадельфії пам'ять жертв геноциду євреїв та інших народів у Бабиному Яру разом із лідерами єврейської та української громад нашого міста, ми не лише згадували антисемітські злочини та злочини проти людяності. Ми стояли разом, поновлюючи наше зобов'язання працювати задля миру та справедливості для всіх. Ми стояли разом, як брати і сестри, шоковані тим, що відбувається сьогодні на очах у всього світу, як на Святій Землі, так і в Україні. Ні геноциду!

Сьогодні як ніколи українці та євреї, люди віри та доброї волі, можуть зрозуміти один одного, адже ми стикаємося з діями, спрямованими на наше знищення. У той час, коли Президент України об'єднує наші народи, давайте разом молитися, щоб воля Божа була виконана як на Небі, так і на землі.

Я молюся, щоб Ізраїль мав свободу і незалежність, демократію, справедливість і мир.

З повагою, Український Католицький Митрополит-Архиєпископ Філадельфійський

Джерело - лист Бориса Гудзяка лідерам та членам єврейської громади Філадельфії та Сполучених Штатів Америки.

Про автора: Борис Ґудзяк — митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архиєпархії в США, громадський діяч, провідний науковець у галузі церковної історії, президент Українського католицького університету.

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