Європа за цей рік прокинеться остаточно, інакше буде наступною у війні проти РФ, - дипломат Чалий

Таку думку висловив голова правління Українського кризового медіа-центру, Надзвичайний і Повноважний Посол України Валерій Чалий в етері телеканалу "Еспресо".

"Путін прагне від нас капітуляції. Це не просто конфлікт між двома країнами. Це російська окупація і агресія, поки що, проти України. Які гарантії ми маємо, що після припинення вогню Росія не забере з нашої території 150 тис. військових і не направить їх на кордон з Естонією чи Польщею через Білорусь? Це реальна загроза. Зараз Європа затягує час тільки з однієї причини - вірить, що Україна за допомогою США зможе стримувати російське просування і не допустити його до європейських кордонів. Але якщо цього не відбудеться, і Україна сама буде стояти в обороні, а частина військ піде на їх території, це нагадуватиме їм про час, коли вони діяли повільно", - зазначив він.

Це розуміння вже є в розвідках та міністерствах оборони. Політики, можливо, поки не хочуть говорити про це перед виборами в Німеччині та інших країнах, але вони змушені будуть відповісти на питання громадян, коли дрони долетять до їхніх територій. Зараз вони закривають очі, але війна може прийти до них, якщо вони зараз не вживуть заходів, каже Чалий.

"Я впевнений, що за цей рік Європа прокинеться і максимально включиться, починаючи з інструкторів та пілотів-ветеранів на французьких "Міражах" та F-16. Далі це може розвиватися до залучення техніків на військових підприємствах. У нас вже є двосторонні угоди про військову співпрацю. Можна залучати зовнішніх інструкторів, і далі переходити до рішучих спільних дій. Потрібно працювати з Європою", - додав він.

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Такі війни закінчуються в трьох випадках: капітуляція однієї країни, капітуляція іншої, або виснаження обох сторін до того моменту, коли вони не можуть продовжувати бойові дії. Нам не варто покладатися тільки на США як на панацею, хоча їх внесок і роль є ключовими, зауважив Чалий.

"Не можна забувати про наших партнерів, таких як Японія та Норвегія, які можуть надати кошти на закупівлю американського озброєння. Потрібно говорити з країнами Скандинавії і арктичного регіону, де Росія може перенести конфлікт далі, також це Балтійське море. Не можна заспокоюватися тим, що хтось вирішить ці проблеми за Україну. Якщо міжнародна спільнота побачить, що Україна не демонструє внутрішньої рішучості і ефективного використання коштів, допомога може бути недостатньою. Всі ресурси повинні бути направлені на фронт і оборону країни", - сказав дипломат.

Якщо Україна покаже, що вона налаштована на результат, Дональд Трамп та інші лідери, які люблять перемагати, будуть підтримувати нас, вважає Чалий. Тому ми повинні повернути в наш лексикон "спільна перемога", "надія" та "результат".