Прем'єр Молдови мав розмову з псевдоочільником Придністров'я на тлі газової кризи
Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що спілкувався з главою так званої ПМР Вадимом Красносельським після його повернення з Москви на тлі проблем з газом
Про це він сказав в ефірі телеканалу Pro TV, передає NewsMaker.
Речан уточнив, що спілкується з Вадимом Красносельським лише у тих випадках, коли існує потенційна загроза ескалації чи кризи.
"Він повернувся з Москви з враженням, що Москва вирішила проблему і запропонувала реальне рішення щодо газу. Однак Москва не запропонувала рішення щодо природного газу і ввела в оману адміністрацію на лівому березі Дністра, яка є неконституційною. Зокрема, була нав'язана ідея та переконання, що Молдова блокує постачання природного газу", - сказав прем'єр.
Речан додав, що метою розмови було заспокоїти ситуацію та не допустити ескалації. Прем'єр наголосив, що Молдова має завдання - забезпечити мир і безпеку, якою б складною не була ситуація.
Ситуація у Придністров'ї
Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.
Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.
2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.
3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.
Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.
6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.
10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.
15 січня Красносельський заявив, що Росія надаватиме їх території газ у вигляді гуманітарної допомоги.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.17 Купівля 42.17Продаж 42.75
- EUR Купівля 43.38Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе