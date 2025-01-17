Прем'єр Молдови мав розмову з псевдоочільником Придністров'я на тлі газової кризи

Про це він сказав в ефірі телеканалу Pro TV, передає NewsMaker.

Речан уточнив, що спілкується з Вадимом Красносельським лише у тих випадках, коли існує потенційна загроза ескалації чи кризи.

"Він повернувся з Москви з враженням, що Москва вирішила проблему і запропонувала реальне рішення щодо газу. Однак Москва не запропонувала рішення щодо природного газу і ввела в оману адміністрацію на лівому березі Дністра, яка є неконституційною. Зокрема, була нав'язана ідея та переконання, що Молдова блокує постачання природного газу", - сказав прем'єр.

Речан додав, що метою розмови було заспокоїти ситуацію та не допустити ескалації. Прем'єр наголосив, що Молдова має завдання - забезпечити мир і безпеку, якою б складною не була ситуація.

Ситуація у Придністров'ї

Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.

6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.

10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.

15 січня Красносельський заявив, що Росія надаватиме їх території газ у вигляді гуманітарної допомоги.



