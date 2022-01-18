Нове вторгнення до України - це початок кінця Російської імперії, - Огризко

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими".



"Оці ці всі заяви, які ми чуємо від Володіних, Пєскових, Лаврових і всіх інших - це робота виключно на внутрішній інформаційний ринок. Це намагання тримати градус напруги максимально високим. Це і єдине, що залишається, бо в разі чого російське суспільство не має бути надто проти того, що собі планує Путін", - сказав Огризко.



Він висловив своє враження щодо РФ.



"Треба бути останньою в плані неадекватності людиною, щоб за цих обставин прийняти рішення про вторгнення. Це означатиме початок кінця Російської імперії, вірніше, недоімперії, тому що, на імерію вона давно не тягне. Такого зовнішнього тиску, який прописаний, вона елементарно не витримує. А там ще невідомо, що може початися в самій Росії, якщо підуть ешелони з "двохсотими подарунками" в дуже великій кількості", - вважає ексміністр.



На його думку, Україні треба готуватись до найгіршого.



"Зміцнювати свій потенціал і робити це максимально швидко. Для цього є всі можливості, потрібні лише політична воля і відповідне фінансування. І тоді повірте, кожен агресор тричі подумає, перед тим як наступити", - підсумував Огризко.





Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати із союзниками розробили 18 сценаріїв на випадок російської агресії проти України