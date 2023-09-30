Нові правила війни, генерал в раю і спирт для зека - 5 книг про перемогу в епоху хаосу

Шон Макфейт. Нові правила війни. Перемога в епоху тривалого хаосу

Ця книжка - важливий посібник від ветерана й військового експерта США з ведення сучасних збройних конфліктів для нового покоління воїнів, а також професійне дослідження війни "минулого, теперішнього та майбутнього" і того, що ми повинні робити, якщо хочемо перемогти, Не дивно, що "Нові правила війни. Перемога в епоху тривалого хаосу" Шона Макфейта (К.: Наш Формат) мають передмову до українського читача. "2022 році всі були українцями, - нагадує автор. - Світ із жахом спостерігав, як росіяни розпочали бліцкриг в Україні, ознаменувавши першу велику війну в Європі від часів Гітлера, Кремль, як і багато військових експертів на Заході, очікував, що виграє війну за лічені дні. Відставні американські генерали красувалися в ефірі телеканалів, прогнозуючи, що Росія неминуче розіб'є Україну ще до п'ятниці. Колишній президент США Дональд Трамп похвалив Владіміра Путіна як "розумного" і дорікнув країнам НАТО як "не надто розумним". Більша частина світу сприймала перемогу Росії як трагічну, але неминучу. А тоді Україна показала, на що вона здатна. Україна показала міжнародній спільноті, як потрібно боротися з агресором - не оонівськими меморандумами, а жорсткою відсіччю, і цим здобула уми й душі всього світу". Далі автор книжки пропонує сміливе й глибоке керівництво для війни майбутнього, беручи найкраще від Карла фон Клаузевіца, Сунь Цзи, сучасних військових мислителів та з власного досвіду. Пройшовши шлях від Армії США до командування найманцями, приватної розвідки й договорів на постачання зброї, він як ніхто інший знає, як перемагати в умовах хаосу. Тож цей новий погляд на війну може допомогти українським воїнам здолати агресора сьогодні та підготуватися до воєн майбутнього. "Війни майбутнього будуть зовсім не схожі на минулі війни, - нагадують нам. - У разі, якщо між великими державами, як-от США й КНР, виникне гострий конфлікт, усі переконані, що сторони воюватимуть традиційним способом. Аж ніяк. Традиційна війна померла. Ті, хто застряг у традиційному типі мислення, імовірно, взагалі навіть не вважатимуть майбутні конфлікти війнами, доки не стане занадто пізно".



Юрій Шаповал, Олександр Маєвський, Валентина Мержиєвська. Навігатор з історії України. Повоєнний СРСР

Попри офіційні події, що відбувалися свого часу в СРСР, повоєнній історії якого присвячена ця книжка, життя за радянського режиму було сповнене маленьких і приватних перемог у боротьбі з владою. Особливо відзначалися у цьому наші дисиденти, які постійно змагалися з нею у низці щоденних поєдинків – ви нас Гулагом і геноцидом, а ми вас Солженіциним і радіо "Бі-Бі-Сі". Пригадується, як батько автора сих рядків зумів пронести до в’язниці на побачення з братом, головою Всеукраїнської спілки політзеків, фляжку зі спиртом, щоби той зі співкамерниками зміг відсвяткувати Різдво. Майже той самий час – від закінчення Другої світової війни в 1945 році й до відновлення незалежності в 1991 році – охоплює "Навігатор з історії України. Повоєнний СРСР" Юрія Шаповала, Олександра Маєвського і Валентини Мержиєвської (К.: Портал). Автори вписують українську історію в ширший європейський і загалом світовий контекст: пояснюють долю українських земель на тлі повоєнного перекроювання кордонів, підкреслюють зв’язки між українським культурним опором тоталітарному режиму і європейськими революціями 1968 року тощо. "Спершу відбулися масові арешти українців як співпрацювали з націоналістичним підпіллям, - нагадують автори зокрема про примусове виселення українців. - 28 квітня 947 року розпочалася операція "Вісла" Її проводило військо: п'ять дивізій піхоти, одна дивізія Корпусу внутрішньої безпеки (КВБ), три додаткові полки (піхотний, самохідний і саперний) - разом 7 дивізій. Кожне село оточували. Людям давали дві години на збори, після чого проводили до збірного пункту". До основного тексту книги долучений психологічний коментар, який описує травми й життєві сценарії, що дісталися нам із радянських часів, і пропонує способи роботи з ними.



Шаміль Басаєв. Перемога або рай

У цій книзі зібрано унікальні історичні свідчення, документи, матеріали й факти життя бригадного генерала Республіки Ічкерія Шаміля Басаєва, його пряма мова та слова безпосередніх учасників тих наріжних історичних подій. Загалом унікальне видання "Шаміль Басаєв. Перемога або рай" (К.: Zалізний тато) - це перша і єдина книга такого формату і ваги, яка кидає виклик систематичній завісі кремлівської брехні та віковому мороку історичної неправди. І не дивно, що часом лунають штампи про неоднозначність цього харизматичного лідера чеченського руху за свободу від Москви, адже всі спроби осягнути історичну масштабність постаті Басаєва, активного свідка та учасника кавказького спротиву імперських амбіцій Кремля, не завжди співрозмірні оптиці сучасників. Так, майже через 20 років після загибелі чеченського героя кремлівська машина пропаганди не лише не знижує, а лише набирає обертів по дискредитації, підміні та переписуванню історичних фактів й обставин, пов’язаних з його життєвим шляхом. Таким чином, ця книга – винятковий історичний документ і свідчення про цю унікальну історичну постать, яка досі залишається прикладом непримиренної боротьби з російським Злом. Варто додати, що більшість матеріалів друкується вперше.



Юстейн Ґордер. Нині світ у наших руках. Філософія життя

Ця книжка – новий твір відомого норвезького письменника, автора бестселера "Світ Софії". Цього разу "Нині світ у наших руках. Філософія життя" Юстейна Ґордера (Л.: Літопис) пропонує нам відверту розмову на вічні, а також злободенні теми. У форматі літературної розповіді автор висвітлює свою концепцію філософії життя сучасної людини з її великими можливостями та чималими викликами, з її діяльною і креативною уявою, здатною продукувати цивілізаційні блага, і водночас – множити побоювання та тривоги про завтрашній день. "Я повинен вам дещо розповісти, а також хочу познайомити вас із низкою поглядів, - починає він свою розповідь. - Ідеться про погляди на життя, людську цивілізацію і наш власний крихкий світ у Всесвіті. Сподіваюся, все це вдасться подати як більш-менш пов'язані роздуми. Однак водночас намагатимуся зосередитися на одній конкретній темі за раз. Також у процесі я ставитиму вам запитання. На деякі з них я і сам не знаю відповіді, але на багато інших ви колись зможете відповісти, якщо читатимете (і перечитуватимете!) цей лист наприкінці століття. Тільки не намагайтеся відповідати мені. Ваші слова я ніколи не почую, достоту як північноафриканський єпископ ніколи не почув слова Флорії". Далі автор із притаманною йому легкістю дає прості та чесні відповіді на складні вічні запитання, пов’язані зі спробами зрозуміти світ, появу земної цивілізації, таїну природи, які він органічно переплітає з роздумами про релігію, життя, любов і смерть. І найскладнішим для автора є питання: чи зуміємо ми, тут і тепер, подбати про майбутнє нашої планети?



Тетяна Вишко. Дихай і живи. Як опанувати себе в кризових ситуаціях

"Живи так, щоб хотілося жити далі!" - закликає авторка цієї книжки, і це, здається, дуже важливе гасло під час війни, коли попереду в нас обов’язкова перемога і нове, вільне життя. Таким чином, своєрідний посібник Тетяни Вишко "Дихай і живи. Як опанувати себе в кризових ситуаціях" (Х.: Віват) попри сьогоднішню війну повертає до нормального життя - через любов. "Наше життя - це постійний рух, часом - у дуже важких умовах, - нагадує авторка. - Уціліє той, хто рухається та йде далі, хай там що. Щоб долати перепони, потрібно знати міць своїх внутрішніх та дію зовнішніх опор і власні ресурси, джерела сили". Тобто перед нами ефективні психологічні техніки та вправи, які можна застосовувати, коли йдеться про тривогу, стрес, ПТСР, психологічну травму, втрату, провину вцілілого, депресивні стани. А що почасти книжку написано як діалог психологині з клієнткою, то замість нудьги від сухої теорії читач відчуває присутність у своєму житті психолога, з яким можна "на ти" і який запитує "Як ти?". Як це відбувається насправді? "Симбіоз художнього, епістолярного, наукового стилів заохочуватиме до читання, - пояснюють нам, - а неформальність консультації гарантує свіже сприйняття інформації. Консультаційні блоки вдало розміщені на тлі художньо-емоційних, розповідних і наукових, що підносить рівень усвідомлення інформації". Таким чином, книжка обов’язково поповнить скарбничку життєво необхідних за наших часів видань із психологічної допомоги через друковане слово.