Нові санкції проти Росії, які не торкатимуться нафти, викличуть у Москві хіба посмішку, - Зеленський

Про це глава держави заявив у відео зверненні.

"Нафтове ембарго проти Росії – обов'язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою", - зазначив президент.

Нагадаємо, у ЄС вже обговорюється наступний пакет санкцій проти Росії. У ньому, зокрема, йдеться і про впровадження нафтового ембарго.

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