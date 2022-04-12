Нові санкції проти Росії, які не торкатимуться нафти, викличуть у Москві хіба посмішку, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив на обов'язковому нафтовому ембарго проти Росії у нових санкційних пакетах
Про це глава держави заявив у відео зверненні.
"Нафтове ембарго проти Росії – обов'язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою", - зазначив президент.
- Нагадаємо, у ЄС вже обговорюється наступний пакет санкцій проти Росії. У ньому, зокрема, йдеться і про впровадження нафтового ембарго.
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