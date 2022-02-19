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Головна війна з Росією Нові втрати на фронті: за сьогодні - вже 2 загиблих, 4 поранених

Нові втрати на фронті: за сьогодні - вже 2 загиблих, 4 поранених

19 лютого, 2022 субота
17:54
війна з Росією

Станом на 17 годину 19 лютого 2022 року з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 70 порушень режиму "тиші" на Донбасі, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це інформує Міністерство оборони України, передає Еспресо.TV.

Росіяни обстріляли:

Шість разів НОВОТРОЇЦЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ГРАНІТНЕ — з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази СТАРОГНАТІВКУ — з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази НОВОСЕЛІВКУ — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

БОЛОТЕНЕ — з мінометів калібру 82 мм.

ВОДЯНЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

ШИРОКИНЕ — з мінометів калібру 120 мм.

МИРОНІВСЬКИЙ — з артилерії калібру 122 мм.

Три рази НОВОГНАТІВКУ — з мінометів калібру 120 мм.

Три рази СВІТЛОДАРСЬК — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Три рази ТРАВНЕВЕ — з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі ЛОБАЧЕВЕ — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі ПІВДЕННЕ — з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Чотири рази НОВОЗВАНІВКУ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Двічі ЛУГАНСЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету.

Двічі АВДІЇВКУ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.

П’ять разів ЩАСТЯ — з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Чотири рази КРИМСЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

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Чотири рази МАР’ЇНКУ — з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі ОПИТНЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Тричі НЬЮ-ЙОРК — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

ЛОПАСКИНЕ — з мінометів калібру 82 мм.

Тричі НОВОЛУГАНСЬКЕ — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ — з танку та мінометів калібру 120 мм.

ПРИЧЕПИЛІВКУ — з мінометів калібру 120 мм .

СИЗЕ — з мінометів калібру 120 мм.

НОВОГРИГОРІВКУ — з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів ТРОЇЦЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм.

СТАРИЙ АЙДАР — з артилерії калібру 122 мм.

Три рази ШУМИ — з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Тричі ЗАЙЦЕВЕ — артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ — з мінометів калібру 120 мм.

БОГДАНІВКА — з мінометів калібру 120 мм.

АВДІЇВКУ — з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах", - наголошується у повідомленні.


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