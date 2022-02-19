Нові втрати на фронті: за сьогодні - вже 2 загиблих, 4 поранених
Станом на 17 годину 19 лютого 2022 року з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 70 порушень режиму "тиші" на Донбасі, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це інформує Міністерство оборони України, передає Еспресо.TV.
Росіяни обстріляли:
Шість разів НОВОТРОЇЦЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.
ГРАНІТНЕ — з артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази СТАРОГНАТІВКУ — з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Три рази НОВОСЕЛІВКУ — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
БОЛОТЕНЕ — з мінометів калібру 82 мм.
ВОДЯНЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
ШИРОКИНЕ — з мінометів калібру 120 мм.
МИРОНІВСЬКИЙ — з артилерії калібру 122 мм.
Три рази НОВОГНАТІВКУ — з мінометів калібру 120 мм.
Три рази СВІТЛОДАРСЬК — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Три рази ТРАВНЕВЕ — з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
Двічі ЛОБАЧЕВЕ — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі ПІВДЕННЕ — з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Чотири рази НОВОЗВАНІВКУ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Двічі ЛУГАНСЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету.
Двічі АВДІЇВКУ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.
П’ять разів ЩАСТЯ — з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Чотири рази КРИМСЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
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Чотири рази МАР’ЇНКУ — з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
Двічі ОПИТНЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Тричі НЬЮ-ЙОРК — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
ЛОПАСКИНЕ — з мінометів калібру 82 мм.
Тричі НОВОЛУГАНСЬКЕ — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ — з танку та мінометів калібру 120 мм.
ПРИЧЕПИЛІВКУ — з мінометів калібру 120 мм .
СИЗЕ — з мінометів калібру 120 мм.
НОВОГРИГОРІВКУ — з артилерії калібру 122 мм.
П’ять разів ТРОЇЦЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм.
СТАРИЙ АЙДАР — з артилерії калібру 122 мм.
Три рази ШУМИ — з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Тричі ЗАЙЦЕВЕ — артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм.
СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ — з мінометів калібру 120 мм.
БОГДАНІВКА — з мінометів калібру 120 мм.
АВДІЇВКУ — з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах", - наголошується у повідомленні.
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