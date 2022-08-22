Нові зразки озброєнь проходять випробування на росіянах в Україні, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що багато виробників зброї зацікавлені взаємодіяти з українською армією для вдосконалення власних розробок
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Багато країн почали ставитись до України, як до якісного користувача технологічної продукції. Оскільки майже всі нові зразки техніки, які зʼявляються в США та інших державах, проходять випробування на росіянах в Україні і демонструють дуже хороші результати. Не тільки через високу технологічність, а й через велику сміливість та вправність українських військових", - пояснив Згурець
Аналітик наголосив, що багато військової сучасної техніки не витримують інтенсивності боїв в Україні.
"Німецька гаубиця PzH 2000 дійсно є найбільш технологічним зразком техніки, яку ми отримали від Німеччини. Це топовий зразок артилерії. Проте те навантаження, яке лягло на цю гаубицю на полі бою в Україні, показало, що німцям потрібно посилювати можливості цієї гаубиці. Тому зараз багато виробників зброї зацікавлені взаємодіяти з українською армією для вдосконалення власних розробок", - додав він.
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