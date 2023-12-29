Новим міністром оборони Китаю став командувач ВМС Дун Цзюнь

Про це пише Bloomberg.

Призначення Дун Цзюня поклало край спекуляціям щодо заміни на посаді Лі Шанфу, якого усунули з посади в жовтні без пояснення причин.

Зазначено, що Цзюнь - перший міністр оборони Китаю, який походить із військово-морської сфери. Водочас він ще не входить до Центральної військової комісії країни. Це говорить про те, що президент Сі Цзіньпін віддав йому перевагу проти інших чинних членів. Наприклад, як зауважило видання, начальник штабу комісії генерал Лю Чженьлі вважався головним претендентом на цю посаду.

Проте Дун Цзюнь має великий досвід роботи у військово-морському флоті Китаю, що цьогоріч продемонстрував свої сили у Південнокитайському морі та Тайванській протоці. Це викликало критику з боку США.