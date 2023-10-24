Лі Шанфу звільнили з посади міністра оборони Китаю, - ЗМІ
У вівторок, 24 жовтня, міністра оборони Китаю Лі Шанфу звільнили з посади - причини усунення та ім'я нового кандидата наразі не відомі
Про це пише South China Morning Post.
Видання наголошує, що це вже друге звільнення урядовця за три місяці. Рішення схвалив постійний комітет Всекитайських зборів народних представників.
Зазначається, що це сталося після кількох тижнів спекуляцій, нібито Лі Шанфу планували звільнити після усунення з посади колишнього міністра закордонних справ Цінь Гана.
За даними видання, звільнення відбулося за кілька днів до того, як делегація Пентагону має прибути до Пекіна на регіональний форум з питань безпеки, де має відбутися діалог між двома країнами.
South China Morning Post також підкреслює, що 65-річний Лі є "публічним обличчям" Народно-визвольної армії Китаю та членом Центральної військової комісії.
- Очільника китайського міністерства закордонних справ Цінь Гана у вівторок, 25 липня, звільнили з посади після місячної відсутності у публічному просторі.
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