Новим прем'єр-міністром Румунії став Марчел Чолаку

Про це повідомляє Reuters.

Ліві соціал-демократи та правоцентристські ліберали сформували великий коаліційний уряд наприкінці 2021 року – разом з молодшим партнером, етнічною угорською партією UDMR – і домовилися, що дві основні партії будуть ротувати прем'єр-міністрів. У понеділок ліберал Ніколає Чуке подав у відставку з посади прем'єр-міністра.

"Те, що ми зібралися тут для ротації прем'єр-міністрів, свідчить про новий рівень залученості та серйозності правлячої коаліції. Румунам була обіцяна стабільність, і вони її отримують ", – сказав Йоганніс журналістам.

Поточні переговори щодо ключових міністерств і робочих місць вже призупинили процес вироблення політики, і Румунія відстає в проведенні реформ, необхідних для розблокування подальших траншів коштів Європейського Союзу на відновлення, що є ключовим фактором економічного зростання цієї держави.

Чолаку підтвердив плани, що новий уряд буде затверджений парламентом і приведений до присяги в четвер.

Новий кабінет міністрів зіткнеться з вимогами про підвищення заробітної плати в різних галузях державного сектору, включаючи охорону здоров'я, в той час, як бюджетні надходження цього року не досягли запланованих показників.