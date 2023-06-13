Новим прем'єр-міністром Румунії став Марчел Чолаку
Президент Румунії Клаус Йоганніс у вівторок призначив Марчела Чолаку, лідера Соціал-демократичної партії правлячої коаліції, прем'єр-міністром в рамках угоди про ротацію посад в уряді
Про це повідомляє Reuters.
Ліві соціал-демократи та правоцентристські ліберали сформували великий коаліційний уряд наприкінці 2021 року – разом з молодшим партнером, етнічною угорською партією UDMR – і домовилися, що дві основні партії будуть ротувати прем'єр-міністрів. У понеділок ліберал Ніколає Чуке подав у відставку з посади прем'єр-міністра.
"Те, що ми зібралися тут для ротації прем'єр-міністрів, свідчить про новий рівень залученості та серйозності правлячої коаліції. Румунам була обіцяна стабільність, і вони її отримують ", – сказав Йоганніс журналістам.
Поточні переговори щодо ключових міністерств і робочих місць вже призупинили процес вироблення політики, і Румунія відстає в проведенні реформ, необхідних для розблокування подальших траншів коштів Європейського Союзу на відновлення, що є ключовим фактором економічного зростання цієї держави.
Чолаку підтвердив плани, що новий уряд буде затверджений парламентом і приведений до присяги в четвер.
Новий кабінет міністрів зіткнеться з вимогами про підвищення заробітної плати в різних галузях державного сектору, включаючи охорону здоров'я, в той час, як бюджетні надходження цього року не досягли запланованих показників.
- Нагадаємо, напередодні стало відомо, що прем'єр-міністр Румунії Ніколае Чаке подав у відставку в рамках домовленості з правлячою коаліцією про ротацію прем'єрів.
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