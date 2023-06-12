Прем'єр-міністр Румунії Ніколае Чаке подав у відставку
Прем'єр-міністр Румунії Ніколае Чаке у понеділок, 12 червня, оголосив, що подав у відставку в рамках домовленості з правлячою коаліцією про ротацію прем'єрів
Про це пише Reuters.
Повідомляється, що правляча коаліція, яка складається з трьох партій, ще наприкінці 2021 року домовились про ротацію прем'єр-міністрів, задля забезпечення стабільності в країні.
Видання зазначає, що багато хто очікує, що президент Клаус Йоганніс призначить лідера соціал-демократичної партії Марселя Чолаку наступним прем'єр-міністром. Голосування відбудеться вже цього тижня, наразі партії з коаліції все ще ведуть переговори щодо ключових посад у рамках обміну.
"Наша мета полягає в тому, щоб новий уряд склав присягу до четверга, щоб ми могли продовжувати займатися пріоритетною діяльністю", - сказав Чуке журналістам.
Reuters наголошує, що новий кабінет міністрів може зіткнутися з проблемами з боку незадоволеного державного сектора через вимоги щодо підвищення зарплати, а також з тиском через необхідність виконання відкладених економічних реформ, погоджених з Європейською комісією.
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