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Новим президентом Швейцарії обрано Віолу Амхерт

14 грудня, 2023 четвер
00:56
Світ Швейцарія

У середу, 13 грудня, у Швейцарії обрали нового президента і визначили склад уряду країни на наступні чотири роки. Лідером країни стала ексміністерка оборони Віола Амхерд

Про це повідомляє Reuters.

Нинішня міністерка оборони Віола Амхерд обійме посаду президента з січня, замінивши Алена Берсе на цій почесній посаді, яка щорічно ротується між членами кабінету міністрів країни.

Парламент країни також проголосував за обрання Беата Янса до кабінету міністрів, який складається з семи членів, як наступника Берсе, який вирішив піти у відставку наприкінці року.

Інші члени міжпартійного кабінету були переобрані на наступний чотирирічний термін.

Баланс швейцарського уряду не зміниться після зсуву вправо на загальних виборах у жовтні, оскільки Янс походить з тієї ж лівоцентристської соціал-демократичної партії, що й Берсе.

Міністр юстиції Елізабет Бауме-Шнайдер також переобрана до Федеральної ради від Соціал-демократичної партії.

Міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс та міністр фінансів Карін Келлер-Суттер, обидва від правоцентристських Вільних лібералів, також залишаються на своїх посадах.

Міністр транспорту Альберт Роесті та міністр економіки Гі Пармелін від Швейцарської народної партії також були переобрані.

Новий президент Амхерд представляє Центристську партію в коаліції, яка керується консенсусом.

Відзначимо, що на останніх парламентських виборах у Швейцарії, що відбулись у жовтні, перемогла правопопулістська Швейцарська народна партія (SVP), яка показала один з найкращих результатів в історії політсили.

  • 25 листопада до Києва прибув чинний президент Швейцарії Ален Берсе для участі в міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки. Він провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
  • 1 грудня уряд Швейцарії повідомив, що відповідно до санкцій проти РФ заморозив фінансові активи росіян на суму приблизно 7,7 млрд швейцарських франків ($8,81 млрд).
  • 7 грудня найбільший провайдер Швейцарії Swisscom розпочав трансляцію телеканалу Еспресо.
  • 12 грудня стало відомо, що швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування на дистанційному керуванні.
вибори президента
Швейцарія
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