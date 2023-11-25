Президент Швейцарії прибув до Києва
У суботу, 25 листопада, до української столиці прибув президент Швейцарії Ален Берсе для участі у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки
Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).
Зазначається, що після прибуття до Києва лідер Швейцарії візьме участь у міжнародному саміті з продовольчої безпеки та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
"Основна увага зосереджена на впливі загарбницької війни Росії на світову продовольчу безпеку та довгострокову підтримку України Швейцарією", - зазначив Берсе.
- 22 листопада швейцарський уряд схвалив заявку на експорт 25 танків Leopard 2 A4 у Німеччині, проте за умови, що вони не потраплять до України.
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