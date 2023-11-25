Президент Швейцарії прибув до Києва

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

Зазначається, що після прибуття до Києва лідер Швейцарії візьме участь у міжнародному саміті з продовольчої безпеки та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

"Основна увага зосереджена на впливі загарбницької війни Росії на світову продовольчу безпеку та довгострокову підтримку України Швейцарією", - зазначив Берсе.