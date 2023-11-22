Уряд Швейцарії погодився продати Німеччині 25 танків Leopard 2 за умови, що їх не нададуть Україні

Про це йдеться у заяві федеральної ради уряду Швейцарії.

Зазначається, що танки передали для німецького оборонного заводу Rheinmetall Landsysteme GmbH. Водночас Німеччина запевнила, що продана техніка залишиться в країні або у партнерів по НАТО чи ЄС для того, щоб закрити власні потреби.

У лютому 2023 року міністр економіки Німеччини Роберт Хабек і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попросили Швейцарію перепродати частини списаних 87 танків Leopard 2 A4 виробнику Rheinmetall. Німці запевняли, що танки в Україну не потраплять.

"Експорт танків за кордон підлягає ліцензуванню відповідно до положень Закону про військове майно. Експорт цих танків до Німеччини відповідає критеріям отримання дозволу. Вирішальне значення має той факт, що Німеччина надала запевнення, що танки залишаться в Німеччині, в НАТО або її партнерів по ЄС", - наголосили у швейцарському уряді.