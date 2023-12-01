Швейцарія заморозила фінансові активи росіян на суму приблизно $8,81 млрд

Про це повідомляє Reuters.

Державний секретаріат з економічних питань (SECO), агентство, що контролює санкції, заявив, що цифра в 7,7 мільярда франків ($8,81 млрд) є лише його останньою оцінкою і може бути змінена.

До кінця другого кварталу 2024 року, коли швейцарські банки звітуватимуть уряду, очікується розголошення нової кількості підсанкційних громадян РФ, а також судові справи щодо заморожування або розблокування додаткових активів.

Відомо, що збільшення заморожених активів пов'язане зі збільшенням на 300 осіб і 100 компаній та організацій, які потрапили до списку санкцій за останні 12 місяців. Він також включає приблизний прибуток від грошових депозитів, облігацій, акцій, а також власності та автомобілів.

Швейцарія також заблокувала переміщення активів в іноземній валюті на суму 7,4 млрд франків ($8,2 млрд), що належать російському центральному банку.

SECO відмовився коментувати, активи яких осіб були заморожені.

Однак, згідно з оцінками Асоціації швейцарських банкірів, у банках країни зберігається 150 млрд франків, що належать росіянам.