Швейцарія заморозила фінансові активи росіян на суму приблизно $8,81 млрд
1 грудня уряд Швейцарії повідомив, що відповідно до санкцій проти РФ, заморозив фінансові активи росіян на суму приблизно 7,7 млрд швейцарських франків ($8,81 млрд)
Про це повідомляє Reuters.
Державний секретаріат з економічних питань (SECO), агентство, що контролює санкції, заявив, що цифра в 7,7 мільярда франків ($8,81 млрд) є лише його останньою оцінкою і може бути змінена.
До кінця другого кварталу 2024 року, коли швейцарські банки звітуватимуть уряду, очікується розголошення нової кількості підсанкційних громадян РФ, а також судові справи щодо заморожування або розблокування додаткових активів.
Відомо, що збільшення заморожених активів пов'язане зі збільшенням на 300 осіб і 100 компаній та організацій, які потрапили до списку санкцій за останні 12 місяців. Він також включає приблизний прибуток від грошових депозитів, облігацій, акцій, а також власності та автомобілів.
Швейцарія також заблокувала переміщення активів в іноземній валюті на суму 7,4 млрд франків ($8,2 млрд), що належать російському центральному банку.
SECO відмовився коментувати, активи яких осіб були заморожені.
Однак, згідно з оцінками Асоціації швейцарських банкірів, у банках країни зберігається 150 млрд франків, що належать росіянам.
- Швейцарія остаточно приєдналася до 11-го пакету санкції ЄС проти Росії. Нові обмеження включають заборону на експорт товарів подвійного призначення.
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