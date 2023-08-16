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Швейцарія остаточно приєдналася до обмежень 11-го санкційного пакету ЄС проти РФ

16 серпня, 2023 середа
18:29
Світ санкції проти Росії

Швейцарія остаточно приєдналася до 11-го пакету санкції ЄС проти Росії. Нові обмеження включають заборону на експорт товарів подвійного призначення

Відповідне рішення оприлюднено на сайті федеральна рада країни.

"16 серпня федеральна рада ухвалила рішення про введення нових санкцій проти Росії. Це зближує Швейцарію з ЄС, який ухвалив останні заходи в рамках свого одинадцятого пакету санкцій. Нові заходи набувають чинності о 18:00 середи, 16 серпня", – зазначено в повідомленні.

Обмеження включають, зокрема, заборону на експорт товарів подвійного призначення та товарів, які сприяють військовому та технологічному розвитку Росії. Санкції стосуються ще 87 компаній, зокрема й із третіх країн, які постачали такі товари до Росії. Крім того, буде розширено перелік товарів, на експорт яких поширюється заборона на електронні компоненти та прекурсори хімічної зброї. 

Також під заборону потрапив продаж прав інтелектуальної власності та комерційних таємниць Росії щодо низки товарів – щоб заборонені до постачання в РФ товари не виробляли в Росії.

 Заборона на транзит через Росію також поширюється на авіаційне паливо й товари, придатні для використання в авіаційній чи космічній промисловості.

У фінансовому секторі розширено заборону на продаж цінних паперів, номінованих у швейцарських франках або в офіційній валюті країни-члена ЄС, громадянам і організаціям Росії. Продаж цінних паперів російським громадянам і організаціям тепер заборонений незалежно від валюти.

  • В уряді Швейцарії нагадали, що  28 червня країна приєдналася до частини санкцій 11-го пакету ЄС, зокрема тоді до санкційного списку було додано понад сто додаткових фізичних та юридичних осіб.

Що відомо про 11-й пакет санкцій проти РФ

Новий пакет санкцій проти РФ мали ухвалити до кінця травня, однак Будапешт зажадав виключити з переліку три угорські компанії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ. 

Також із вимогою виключити зі списку її компанії виступила Греція.

8 травня видання Finacial Times повідомило, що Європейський Союз може запровадити санкції щодо кількох китайських компаній за постачання до Росії електроніки.

У червні видання Politico повідомило, що Німеччина, Франція та ще кілька країн-членів ЄС побоюються, що заходи, спрямовані на те, щоби не дати росіянам обходити санкції, можуть погано вплинути на дипломатичні стосунки.

15 червня Bloomberg писав, що ЄС може прибрати з нового санкційного списку 5 китайських компаній, які пов'язані з РФ.

21 червня посли ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, який передбачає усунення лазівок, що допомагають окупантам обходити раніше накладені обмеження.

Швейцарія
санкції ЄС проти Росії
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