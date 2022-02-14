"Новини про діяльність Єрмака у Нормандському форматі ми дізнаємось від Шольца та Макрона": Безсмертний вважає, що Україна має покинути Мінський процес

Про це він заявив у програмі "Червона лінія з Сергієм Висоцьким" на Еспресо.TV.



"Нам новини про діяльність голови ОП Андрія Єрмака на перемовинах радників лідерів Нормандського формату приносять президент Франції Макрон, який розповів про відкликання законопроєкту про перехідний період, канцлер Німеччини Шольц, який сьогодні "порадував" тим, що Україна має подати для дискусії проєкт закону про "особливий статус" і вибори в ОРДЛО. Це є свідченням того, що це є результат домовленості радників, а нам повідомили, що про це не говорилось", - сказав Безсмертний.



На його думку, все "це є сходами, які Кремль лаштує для того, щоб Україна сіла за стіл переговорів з самозваними вождями Луганська і Донецька".



"Як тільки це відбудеться - це початок української катастрофи. Перше - в України залишається варіант ключовий - залишити в минулому те, що називається мінський процес. Вони є неконституційні, вони суперечать нормам міжнародного права і Україна має можливість зайняти цю позицію і припинити спробу перехитрити. Як тільки Україна почне відступати, хоч на міліметр, це буде повтором Мюнхенських домовленостей. Це означає, що ми будемо працювати на апетити агресора. Цим шляхом йти недопустимо", - підсумував дипломат.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій територій.