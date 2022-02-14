Україна представить законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів, - Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій територій
Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Еспресо.TV.
"Ми намагаємось знайти дипломатичне рішення цієї ситуації. Разом з Францією ми інтесифікували свої зусилля в Нормандському форматі. Важливий вклад, що перемовини продовжувались зустрічами радників", - сказав Шольц.
Він назвав перемовини складним процесом, але він вартий будь-яких зусиль.
"Президент Зеленський і я були однієї думки, що "Нормандський формат" поруч з перемовинами США, Росії та ОБСЄ є важливим форматом для перемовин з Росією. Президент мене запевнив в тому, що Україна надасть проєкти законів щодо "особливого статусу" (ОРДЛО, - ред.) і щодо місцевих виборів для дискусії", - підсумував канцлер.
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що виконання Мінських угод - це "єдиний шлях, що дозволить встановити мир, єдиний шлях для політичного рішення". За його словами, Володимир Зеленський під час переговорів підтвердив готовність виконання угод.
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