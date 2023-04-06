Новинський за рік великої війни збагатився на $100 млн, статки Коломойського не змінилися, – Forbes
Олігарх Вадим Новинський за 2022 рік збагатився на $100 млн, а загалом із 2019 року його статки зросли на 400 млн доларів і нині оцінюються в 1,4 млрд доларів
Такі дані оприлюднило видання Forbes.
Нині Новинський перебуває поза межами України.
Статки олігарха Ігоря Коломойського за минулий рік не змінилися і оцінюються у $1 млрд. При цьому, за даними Forbes, бізнесмен, який після Революції Гідності втратив значну частину багатства, почав активно нарощувати статки у період 2020-2021 років. Тоді вони зросли з 1 мільярда до 1 мільярда 800 мільйонів доларів. У світовому рейтингу мільярдерів Коломойський посів 2540 місце.
Його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов зі статками у $1,1 млрд опинився на 2325 місці.
Найбагатший український бізнесмен Рінат Ахметов за рік збільшив свої статки на $1,5 млрд, нині вони складають $5,7 млрд. Ахметов – на 445 місці в рейтингу.
Водночас експрезидент України Петро Порошенко втратив статус мільярдера після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.
Варто зазначити, що найбагатшою людиною світу за версією Forbes став власник Louis Vuitton Бернар Арно ($211 млрд), на другому місці опинився засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск (180 млрд доларів).
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