Новий фільм українського режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" презентують на Венеційська бієнале
Світова прем’єра нового українського фільму "Люксембург, Люксембург" відбудеться на Венеційська бієнале
Про це повідомляє український кінопродакшин ForeFilms.
"Наша стрічка змагатиметься за головну нагороду конкурсної програми "Горизонти". Радіємо, що вже після початку великої війни ми все ж встигли закінчити фільм і зараз маємо честь представляти Україну на міжнародній кіноарені. Хороший початок подорожі нашого фільму, який ми обов’язково покажемо і українським глядачам! ", - йдеться у повідомленні.
В офіційному твітер-акаунті фестивалю підвередили цю інформацію.
Венеційська бієнале триватиме з 31 серпня до 10 вересня, під час якої відбудеться Венеційський кінофестиваль.
Режисером фільму "Люксембург, Люксембург" є Антоніо Лукіч. Це його друга повнометражна робота після успішного фільму "Мої думки тихі". Новий фільм розповідає про братів-близнюків, які намагаються дати раду власному життю, в якому раптово з’являється давно зниклий батько. Головні ролі у стрічці виконали учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.
- Нагадаємо, прем’єру українського історичного фільму "Довбуш" через війну перенесли з 12 травня на осінь
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