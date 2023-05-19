Новий "Форсаж Х" чи старі "Цнотливі самогубиці": що подивитися на вихідних

Жодних преамбул, а просто традиційна підбірка кіно для вихідних від "Еспресо". Преамбулу хай кожен придумає собі сам. А зараз стрічки, якими можна на годину-другу відгородитися від жахів реальності. Для перезавантаження це часом справді потрібно.

"Форсаж Х"

У кінотеатрах з 18 травня

Бойовик та кримінальний детектив "Форсаж X" – десятий та передостанній фільм франшизи, бодай, щось із якої не бачив хіба лінивий. Стрічку називають однією із найочікуваніших у цьому році, бо серія фільмів, що налічує уже понад 20 років, таки потребує певного логічного завершення. Зайве казати, що за цей час зі звичайного бойовика про "високі швидкості" кінорозповідь виросла у родинну сагу, притаманні якій "високі швидкості" втім ніхто не анулював. І хоча ці швидкості сьогодні порушують усі закони фізики й здорового глузду, у них щиро віриш, добровільно підпадаючи під магію кіно та сучасних технологій.

Як наголошують в анонсах стрічки, про те, що десята частина вийде на екрани, вперше заговорили ще у 2014 році. Тоді ж було оголошено, що режисером стане Джастін Лін. Однак через творчі розбіжності з рештою колективу Джастін Лін відмовився режисерувати відразу після початку зйомок, залишившись при цьому співавтором сценарію. Відтак його місце посів Луї Летер'є. Знімали фільм у Лондоні, Римі, Турині, Лісабоні та Лос-Анджелесі. Бюджет фільму сягнув $340 млн, що зробило його одним з п’яти найдорожчих фільмів у світі. Мова про те, що фінал "Форсажу" поділили на дві частини - перша виходить зараз, а друга у 2024 році. Хоча зараз заговорили про те, що можливо, історія буде продовжена, але вже з інакшими персонажами.

Отже "Домінік Торетто (Він Дізель) відійшов від справ та спокійно живе разом з дружиною Летті (Мішель Родріґес) й сином Браяном. Однак насичене минуле ніяк не даcть йому спокій. Данте Рейес (Джейсон Момоа) хоче помститися Дому за свого батька. Ернан Рейес був наркобароном та загинув через дії команди Торетто. Саме його сейф із грошима якось тягли по місту Домінік та Браян".

У головних ролях: Він Дізель, Брі Ларсон, Джейсон Момоа, Мішель Родріґес

"БлекБеррі"

У кінотеатрах з 18 травня

Канадська стрічка режисера Метта Джонсона, яку він зняв за власним сценарієм, написаним у співавторстві з Меттью Міллером і де зіграв одну з головних ролей. Мова про біографічну драму, для представлення якої режисер обрав комедійну форму - про становлення та розвиток канадської технологічної компанії, яка виробляла смартфони під назвою Блекберрі. Властиво, перший у світі смартфон не витримав конкуренції та зараз не випускається. Прем'єра фільму відбулася 17 лютого 2023 року на 73-му Берлінському кінофестивалі.

Отже "Канада, 1996 рік. Незграбний мрійник та технологічний новатор Майк Лазарідіс (Джей Барушель) разом зі своїм приятелем Дагом (Метт Джонсон) винайшли те, що невдовзі змінить увесь світ. Вони розробили спосіб поєднати в одному пристрої телефон та комп’ютер. Від ідеї до реалізації довгий шлях і хлопці не в змозі подолати його власними силами. Вони залучають до проєкту Джима Белсіллі (Ґленн Говертон). Недобросовісний бізнесмен залишився без роботи – це головна причина, по якій він погодився на співпрацю. Поєднання зусиль цих трьох чоловіків подарувало світові перший смартфон".

У головних ролях: Джей Барушель, Ґленн Говертон, Метт Джонсон, Сол Рубінек, Майкл Айронсайд, Марк Крітч, Мішель Жиру, Кері Елвес

"Цнотливі самогубиці"

У кінотеатрах з 18 травня

Мова про ретропоказ - романтичну драму, яка фігурує в кінотеатрах також під назвою "Незаймані самогубці" і є дебютною роботою Софії Копполи - надалі першої жінки-американки, яка претендувала на премію "Оскар" за режисуру. В основі сюжету – виданий 1993 року і також дебютний однойменний роман американського письменника Джеффрі Євгенідіса. Захоплена сюжетом Софія Коппола написала сценарій, не знаючи, що на той момент робота над екранізацією вже велася. Однак продюсерам проєкту не сподобався сценарій, який написали на їхнє замовлення, і до співпраці вони запросили Софію Копполу. Бюджет проєкту склав близько $6 млн, а касові збори перевищили $10 млн.

Фільм розповідає про віруючу родину, яка живе у передмісті Детройта у 1970- роках та виховує п'ять доньок. Після того як молодша - 13-річна Сесілія - вкорочує собі віку, батьки різко обмежують контакт дівчат із зовнішнім світом. Така ізоляція отримує драматичні наслідки. Фільм розгортається у спогадах, коли дорослі хлопці згадують про сестер, яких вони колись любили та те, як на їхніх очах розпадалася чужа родина. Занурюючи глядача у підлітковий всесвіт, Софія Коппола не романтизує підлітковий вік, а показує його страхи, сумніви та загрози, бажання знайти свою ідентичність і використати сексуальність, яка зароджується попри всі табу та обмеження.

У головних ролях: Кірстен Данст, Джеймс Вудс, Кетлін Тернер, Джош Гартнетт, Майкл Паре, Денні ДеВіто, Скотт Гленн

"Безмовний"

На Netflix з 19 травня

Іспанський психологічний трилер-телесеріал, створений Айтором Габілондо з Ароном Пайпером у головній ролі.

"Серхіо не сказав жодного слова з того дня, коли вбив своїх батьків. Шість років по тому психотерапевтка розпочинає небезпечне розслідування, щоб розкрити правду".

У ролях: Арон Пайпер ,Альмудена Амор та Крістіна Ковані

"Таємниці пустелі"

На Apple TV+ з 17 травня



У центрі сюжету нового комедійного серіалу, який зняв американський кінорежисер та кінопродюсер Джей Роуч, колишня наркоманка Пеггі Ньюман, яка - після смерті матері - вирішує розпочати нове життя. Вона стає приватним детективом, намагаючись допомогти іншим людям у їхньому пошуку істини та справедливості, та кидає виклик труднощам і злочинцям.

У ролях: Патриція Аркетт, Веруче Опія, Джейден Гомес, Руперт Френд, Крістін Тейлор, Бред Гарретт, Бернадетт Пітерс, Джеффрі Вінсент Паріс