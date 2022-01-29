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Новий лідер партії Меркель заявив, що Європа припуститься помилки, якщо відключить РФ від SWIFT

29 січня, 2022 субота
21:15
Світ Фрідріх Мерц

Лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа припуститься помилки, якщо відключить Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT

Про це Мерц заявив у інтерв'ю Die Welt

За його словами, відключення Росії від SWIFT несе небезпеку того, що вся система впаде. 

"Якщо ми відключимо Росію від SWIFT, то є велика небезпека того, що ця система впаде і що нам потім, можливо, доведеться перейти на китайську платіжну систему. Тим самим завдамо серйозної шкоди самим собі", - сказав Мерц 

Він додав, що можливість відключення РФ від SWIFT залишається предметом обговорення в Європі.

Фрідріх Мерц у січні 2022 року став третім головою ХДС за останні три роки, після того, як у 2018 році колишній канцлер ФРН Ангела Меркель пішла з посади лідера партії по 18 роках роботи. Він змінив на посаді голови ХДС Арміна Лашета, під керівництвом якого німецькі консерватори вперше за 16 років зазнали поразки на виборах у Бундестаг у 2021 році.

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санкції
Ангела Меркель
Німеччина
ФРН
війна з Росією
російська агресія
антиросійські санкції
ХДС
ХДС/ХСС
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