Новий лідер партії Меркель заявив, що Європа припуститься помилки, якщо відключить РФ від SWIFT

Про це Мерц заявив у інтерв'ю Die Welt.

За його словами, відключення Росії від SWIFT несе небезпеку того, що вся система впаде.

"Якщо ми відключимо Росію від SWIFT, то є велика небезпека того, що ця система впаде і що нам потім, можливо, доведеться перейти на китайську платіжну систему. Тим самим завдамо серйозної шкоди самим собі", - сказав Мерц

Він додав, що можливість відключення РФ від SWIFT залишається предметом обговорення в Європі.

Фрідріх Мерц у січні 2022 року став третім головою ХДС за останні три роки, після того, як у 2018 році колишній канцлер ФРН Ангела Меркель пішла з посади лідера партії по 18 роках роботи. Він змінив на посаді голови ХДС Арміна Лашета, під керівництвом якого німецькі консерватори вперше за 16 років зазнали поразки на виборах у Бундестаг у 2021 році.