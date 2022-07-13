Новий посол України в Польщі вручив вірчі грамоти Дуді

Про це повідомило посольство України в Польщі у твіттері.

Відомо, що Василь Зварич прибув до Варшави, щоб почати виконувати свої обов’язки, в середині червня.

Він був призначений послом на початку лютого 2022 року.

До цього Василь Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ, а також був радником-посланником посольства України в Польщі.

Андрій Дещиця, якого Василь Зварич замінив на посаді, працював послом у Польщі з 2014 року.

13 липня у Кракові навпроти посольства РФ відкрили сквер "Вільної України". До урочистості долучились депутати Сейму й Сенату Республіки Польща, ректори й професори польських вишів, а також представниками українських фундацій й національних громадських організацій, мешканці королівського міста.

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