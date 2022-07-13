English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Новий посол України в Польщі вручив вірчі грамоти Дуді

Новий посол України в Польщі вручив вірчі грамоти Дуді

13 липня, 2022 середа
16:18
Світ посол України та президент Польщі

Новий посол України в Польщі Василь Зварич вручив польському президенту Анджею Дуді вірчі грамоти

Про це повідомило посольство України в Польщі у твіттері.

Відомо, що Василь Зварич прибув до Варшави, щоб почати виконувати свої обов’язки, в середині червня.

Він був призначений послом на початку лютого 2022 року. 

До цього Василь Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ, а також був радником-посланником посольства України в Польщі.

Андрій Дещиця, якого Василь Зварич замінив на посаді, працював послом у Польщі з 2014 року.

  • 13 липня у Кракові навпроти посольства РФ відкрили сквер "Вільної України". До урочистості долучились депутати Сейму й Сенату Республіки Польща, ректори й професори польських вишів, а також представниками українських фундацій й національних громадських організацій, мешканці королівського міста.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Польща
Читайте також:
путін путлер
10 липня, 2022 неділя
Путін вже дає задню, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
путін путлер
Автор Антін Борковський
10 липня, 2022 неділя
Якщо Путін піде на ескалацію і знову нападе на Київ, то НАТО напевне і літаки дасть, і може розпочати бомбардування росіян, – Марк Фейгін
Андреас Умланд
12 липня, 2022 вiвторок
Захід шукатиме проміжні рішення для перемовин і не чекатиме краху режиму Путіна, - аналітик Умланд
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.83
    Купівля 35.83
    Продаж 36.93
  • EUR
    Купівля 35.89
    Продаж 37.19
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
13 липня
16:20
Ентоні Блінкен
Блінкен закликав РФ негайно припинити "фільтрації" українців
16:18
Ексклюзив
В Ізюмі окупанти розстріляли людей, які вийшли на гору Крем'янець, щоб подзвонити рідним, - депутатка Харківської облради Куц
16:15
зенітний ракетний комплекс С-300
На Харківщині знайшли частини російської ракти С-300 , її використають як доказ воєнних злочинів РФ - поліція
16:03
Оновлено
Запоріжжя
У Запоріжжі влучання в об'єкт інфраструктури. Є постраждалі
15:57
Понад 800 українських лікарень стали мішенями для російських ракет
15:56
Кім Чен Ин
Північна Корея визнала терористичну "ДНР"
15:53
ООН
Майже 60% українців, які виїхали за кордон через війну, не планують повертатися ближчим часом
15:49
Дмитро Кулеба
Україна офіційно пропонує створити Спецтрибунал з військових злочинів Росії – Кулеба
15:46
Оновлено
удари по Донеччині
Загиблий та 5 поранених у Бахмуті, ракетні удари по Краматорську і Нью-Йорку: окупанти продовжують обстрілювати Донеччину
15:42
Роскосмос
Роскосмос відкладає польоти на Місяць, аби "зосередитися на нагальніших завданнях"
15:33
Сарана на Кубані
Краснодарський край Росії атакувала сарана. Радник мера Маріуполя назвав це помстою за бомбардування Донбасу
15:29
Північний потік газ
Набагато серйозніше. Канада зробила виняток для російських турбін на два роки, - The Globe and Mail
15:26
Чехія Україна
Чехія допоможе Україні оцінити екологічні збитки, завдані війною
15:25
Ексклюзив
окупанти рф
Дезертирство в окупантів набуває масового характеру, - пресофіцер Сил оборони Півдня Гуменюк
15:17
Зґвалтування
USAID виділило понад 12 млн доларів на підтримку жінок, постраждалих від російського насильства
14:57
Ексклюзив
путін путлер
Путін може оголосити про загальну мобілізацію з закликом війни проти НАТО, - полковник СБУ Костенко
14:56
хакери
Хакери намагалися атакувати голову Європейського центробанку з номера Меркель, - Deutsche Welle
14:54
Пам'ятник Катерині ІІ в Одесі
Петиція про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі набрала потрібну кількість голосів
14:40
Василь Ломаченко
Ломаченко отримав обнадійливі новини про бій з абсолютним чемпіоном світу
14:33
Дніпропетровщина
Міськрада Дніпра знизила деякі місцеві податки
14:33
окупанти
"Наші всі в паніці... Ніхто не хоче йти в наступ". СБУ опублікувала чергове перехоплення розмов окупантів
14:20
БПЛА для фронту
Привіт, пташки! Відомий волонтер показав БПЛА Poseidon, які поїдуть на фронт
14:13
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Лукашенко вирішив вступити у війну проти України, але ще не знає як це зробити, - боєць ЗСУ Лапін
14:10
Emmys 2021
Оприлюднили список номінантів на премію Еммі-2022
14:10
Сенат США
США та союзники збираються "задушити російську військову машину", - Associated Press
14:09
ArcelorMittal
Компанія "ArcelorMittal" відновила постачання сталі до Росії
14:07
Обстріл Миколаївщини
Окупанти обстріляли Миколаївську область із РСЗВ: загинули п’ятеро людей
14:03
Ексклюзив
Віталій Портников
Раджапакса пішов дорогою Януковича та втік
14:00
зерно хліб пшениця елеватор
Держдума РФ готує зміни в законодавство для спрощення крадіжок продукції з тимчасово окупованих територій України
13:46
Наталка Діденко
Потепління й періодичні дощі: синоптик Наталка Діденко назвала погоду на 14 липня
13:43
Роман Рева
Україна здобула 24 нагороду на Всесвітніх іграх-2022
13:40
Ексклюзив
Трегубов
Росія ще раз спробує піти в масований наступ, - боєць ЗСУ Трегубов
13:28
Північний потік газ
Світовий конгрес українців подає до суду у Канаді, щоб зупинити повернення турбіни для "Північного потоку"
13:26
Ексклюзив
ППО РФ
ЗСУ почали знищувати російські бази ППО, - військовий експерт Коваленко
13:26
Михайло Подоляк
Росія втягує Білорусь у війну, щоб поглинути її, - радник глави ОП
13:24
Баштанка
На Миколаївщині окупанти за добу вбили одну людину й поранили ще 34
13:24
Генерал Дмитро Марченко
Знищення Кримського мосту неминуче, - генерал Марченко
13:17
гривні
Україна не допустить подвійної сплати податків своїми біженцями закордоном, — Гетманцев
13:12
Ентоні Джошуа
Новий тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика
13:11
Словаччина Україна
У Словаччині досі не отримали грошей ЄС для українських біженців, - ЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV