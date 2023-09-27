Новий російський фейк: у Венеції нібито зробили принизливе графіті про контрнаступ ЗСУ
Російська пропаганда запустила новий фейк, нібито в італійській Венеції з'явилось принизливе графіті стосовно українського контрнаступу
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Російські пропагандистські телеграм-канали поширюють фейковий скріншот зі статті інформаційного агентства ANSA, де розповідається про графіті у Венеції, яке повʼязане з українським контрнаступом.
За словами пропагандистів, воно прямо показує суть контрнаступу. Насправді скріншот, який поширює ru-пропаганда, є фейковим. На сайті видання відсутня такая стаття, як і фото так званого графіті. Ворог продовжує свої спроби дискредитувати контрнаступ ЗСУ, а поширюючи фейки від імені іноземних ЗМІ – пропагандисти намагаються надати їм більше достовірності", - пише ЦПД.
- Підконтрольні Кремлю пропагандистські пабліки поширили фейк про те, що український підрозділ "Азов" нібито проводив "сатанинський обряд".
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