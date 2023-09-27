Новий російський фейк: у Венеції нібито зробили принизливе графіті про контрнаступ ЗСУ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російські пропагандистські телеграм-канали поширюють фейковий скріншот зі статті інформаційного агентства ANSA, де розповідається про графіті у Венеції, яке повʼязане з українським контрнаступом.

За словами пропагандистів, воно прямо показує суть контрнаступу. Насправді скріншот, який поширює ru-пропаганда, є фейковим. На сайті видання відсутня такая стаття, як і фото так званого графіті. Ворог продовжує свої спроби дискредитувати контрнаступ ЗСУ, а поширюючи фейки від імені іноземних ЗМІ – пропагандисти намагаються надати їм більше достовірності", - пише ЦПД.