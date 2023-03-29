Новий сезон "Дому Дракона" буде на дві серії коротшим за попередній, — Deadline

Про це пише Deadline.

За чутками, 2 сезон приквелу "Гри престолів" вийде у 2024 році, а рішення скоротити його було прийняте аби "дати зелене світло" і третьому сезону, який вже запланований.

Представник HBO, який підтвердив Deadline, що 2 сезон складатиметься з 8 епізодів, підкреслив, що скорочення кількості серій було керовано сюжетом.

"Оскільки частина сюжету, яка спочатку була призначена для 2 сезону, включно з великою битвою, перенесена на 3 сезон, тепер більш імовірно, що серіал триватиме 4 сезони. Але це ще не визначено", - йдеться у повідомленні.