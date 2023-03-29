Новий сезон "Дому Дракона" буде на дві серії коротшим за попередній, — Deadline
У новому сезоні "Дому Дракона" буде 8 серій, що на 2 менше, ніж у попередньому. Таким чином продюсери планують запустити ще й третій сезон проєкту
Про це пише Deadline.
За чутками, 2 сезон приквелу "Гри престолів" вийде у 2024 році, а рішення скоротити його було прийняте аби "дати зелене світло" і третьому сезону, який вже запланований.
Представник HBO, який підтвердив Deadline, що 2 сезон складатиметься з 8 епізодів, підкреслив, що скорочення кількості серій було керовано сюжетом.
"Оскільки частина сюжету, яка спочатку була призначена для 2 сезону, включно з великою битвою, перенесена на 3 сезон, тепер більш імовірно, що серіал триватиме 4 сезони. Але це ще не визначено", - йдеться у повідомленні.
- Телемережа АМС оголосила, що нова частина серіалу "Ходячі мерці" вийде вже цього літа - прем'єра запланована на 18 червня.
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