Новий сплеск COVID-19 в Україні: 190 смертей, 1,5 тис. ушпиталень, 5 тис. заражень

З них дітей - 262, медпрацівників - 74. Такою є ранкова статистика Міністерства охорони здоров'я за 1 січня 2022 року, на яку посилається Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 1 554 особи,



летальних випадків - 190,



одужало - 6 073 особи.



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Регіони-лідери з поширення COVID-19 за підсумками останньої доби:



Київ (976) та Київщина (315) - 1 291,



Львів та Львівщина - 443.



Решта українських областей, включно зі своїми обласними центрами, маєть менше 300 випадків за добу 31 грудня.







При цьому, як свідчить порівняльна статистика за останні дні від Ради національної безпеки і оборони України, після "воронки" 26-28 грудня захворюваність коронавірусом знову пішла вгору.



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