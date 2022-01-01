Новий сплеск COVID-19 в Україні: 190 смертей, 1,5 тис. ушпиталень, 5 тис. заражень
За добу 31 грудня в Україні зафіксовано 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
З них дітей - 262, медпрацівників - 74. Такою є ранкова статистика Міністерства охорони здоров'я за 1 січня 2022 року, на яку посилається Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 1 554 особи,
летальних випадків - 190,
одужало - 6 073 особи.
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Регіони-лідери з поширення COVID-19 за підсумками останньої доби:
Київ (976) та Київщина (315) - 1 291,
Львів та Львівщина - 443.
Решта українських областей, включно зі своїми обласними центрами, маєть менше 300 випадків за добу 31 грудня.
При цьому, як свідчить порівняльна статистика за останні дні від Ради національної безпеки і оборони України, після "воронки" 26-28 грудня захворюваність коронавірусом знову пішла вгору.
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