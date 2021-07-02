Новий температурний рекорд: в Антарктиді зафіксували понад +18°С
В ООН підтвердили температурний рекорд в Антарктиді — +18,3°С
Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) ООН.
"Перевірка цієї максимальної температури важлива, тому що вона допомагає нам створити картину погоди і клімату на одному з останніх кордонів Землі", - сказав генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.
За його словами, антарктичний півострів є одним з регіонів планети з найшвидшим потеплінням - майже на 3°C за останні 50 років.
Зазначається, що рекордну температуру зафіксували на аргентинській дослідницькій станції Esperanza на Антарктичному півострові 6 лютого 2020 року. Попередній підтверджений рекорд для антарктичного континенту становив +17,5°С.
Водночас ВМО офіційно відхилила дані про те, що 9 лютого 2020 року на бразильській станції моніторингу вічної мерзлоти на острові Сеймур виявили +20,75°С.
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