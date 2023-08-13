Про це інформує Наталка Діденко.

Так, 14 серпня у більшості областей України максимальна температура повітря становитиме +27...+33 °C.

Антициклон, на ім'я Lotte, зумовить суху сонячну погоду практично повсюди. Лише атмосферний фронт, що північніше, трохи зачепить завтра невеликими дощами Волинь.

Яка погода очікується в столиці

У Києві тиждень розпочнеться також сонячно та спекотно. Температура повітря досягне +30 °C.

Синоптик Наталка Діденко зазначає, що впродовж тижня показники термометра будуть лише підвищуватися.