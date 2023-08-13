Новий тиждень в Україні почнеться із сухої та сонячної погоди: прогноз від синоптика Наталки Діденко
В Україні понеділок, 14 серпня, пройде з теплою та сонячною погодою майже у всіх областях - трохи дощитиме лише на північному заході
Про це інформує Наталка Діденко.
Так, 14 серпня у більшості областей України максимальна температура повітря становитиме +27...+33 °C.
Антициклон, на ім'я Lotte, зумовить суху сонячну погоду практично повсюди. Лише атмосферний фронт, що північніше, трохи зачепить завтра невеликими дощами Волинь.
Яка погода очікується в столиці
У Києві тиждень розпочнеться також сонячно та спекотно. Температура повітря досягне +30 °C.
Синоптик Наталка Діденко зазначає, що впродовж тижня показники термометра будуть лише підвищуватися.
- На неділю, 13 серпня, синоптик Наталка Діденко прогнозувала суху та комфортну погоду без дощів по всій території України. Натомість вже з наступного тижня в регіони має повернутися спека.
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