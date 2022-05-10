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Головна Світ Новий власник Twitter Ілон Маск заявив, що скасує постійний бан Дональда Трампа

Новий власник Twitter Ілон Маск заявив, що скасує постійний бан Дональда Трампа

10 травня, 2022 вiвторок
22:22
Світ Ілон Маск

Маск пообіцяв після того, як Twitter повністю перейде й його власність, скасувати заборону на публікації для Дональда Трампа

Про це він повідомив в ефірі телеканалу CNBC.

"Я думаю, що було помилкою банити Дональда Трампа, тому що це відштовхнуло більшу частину країни і зрештою не призвело до того, що Дональд Трамп не мав права голосу", — сказав Маск у коментарі телеканалу CNBC.

Twitter остаточно відсторонив Трампа від платформи в січні 2021 року після нападу його прихильників на Капітолій у США. Компанія заявила, що прийняла таке рішення після заворушень 6 січня "через ризик подальшого підбурювання до насильства". Трамп був затятим твіттером і на той час мав понад 80 мільйонів підписників на платформі.

  • Відзначимо, що Ілон Маск купив Twitter у кінці квітня за $46 мільярдів.
  • До того, на початку квітня, Маск купив майже 10% акцій Twitter.

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Twitter
Ілон Маск
Дональд Трам
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