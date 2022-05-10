Новий власник Twitter Ілон Маск заявив, що скасує постійний бан Дональда Трампа
Маск пообіцяв після того, як Twitter повністю перейде й його власність, скасувати заборону на публікації для Дональда Трампа
Про це він повідомив в ефірі телеканалу CNBC.
"Я думаю, що було помилкою банити Дональда Трампа, тому що це відштовхнуло більшу частину країни і зрештою не призвело до того, що Дональд Трамп не мав права голосу", — сказав Маск у коментарі телеканалу CNBC.
Twitter остаточно відсторонив Трампа від платформи в січні 2021 року після нападу його прихильників на Капітолій у США. Компанія заявила, що прийняла таке рішення після заворушень 6 січня "через ризик подальшого підбурювання до насильства". Трамп був затятим твіттером і на той час мав понад 80 мільйонів підписників на платформі.
- Відзначимо, що Ілон Маск купив Twitter у кінці квітня за $46 мільярдів.
- До того, на початку квітня, Маск купив майже 10% акцій Twitter.
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