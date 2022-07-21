Нового генпрокурора призначать впродовж 10 днів, - Арахамія

Про це він написав у telegram.

"В найближчі 10 днів чекаємо призначення нового Генерального прокурора. Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає Президент України. А для того, щоби з цим питанням не було жодних затримок, хочу звернутися до Конкурсної комісії з обрання керівника САП із проханням завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк", - сказав Арахамія.

17 липня 2022 року Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України.

18 липня президент підписав указ про те, що замість відстороненої від посади генерального прокурора України Ірини Венедіктової систему органів прокуратури очолюватиме її заступник Олексій Симоненко. Обов'язки генпрокурора ним виконуватимуться тимчасово.

19 липня за звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки України проголосувала Верховна Рада.

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