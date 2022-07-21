Нового генпрокурора призначать впродовж 10 днів, - Арахамія
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав конкурсну комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершити усі необхідні процедури впродовж 10 днів
Про це він написав у telegram.
"В найближчі 10 днів чекаємо призначення нового Генерального прокурора. Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає Президент України. А для того, щоби з цим питанням не було жодних затримок, хочу звернутися до Конкурсної комісії з обрання керівника САП із проханням завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк", - сказав Арахамія.
- 17 липня 2022 року Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України.
- 18 липня президент підписав указ про те, що замість відстороненої від посади генерального прокурора України Ірини Венедіктової систему органів прокуратури очолюватиме її заступник Олексій Симоненко. Обов'язки генпрокурора ним виконуватимуться тимчасово.
- 19 липня за звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки України проголосувала Верховна Рада.
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