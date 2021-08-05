Нового главу КМДА слід призначати з прицілом на майбутні вибори мера Києва - політолог

Про це пише на своїй сторінці у фейсбуку політолог Олексій Якубін. Він зазначає, що в даний час перспективних кандидатів на посаду керівника КМДА два - заступник голови КМДА Олексій Кулеба тадепутат міськради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин - і вибір Офісу президента буде залежати від подальшої стратегії партії влади в Києві.

"Навряд чи в Офісі президента забули сумні для«СН»результати минулорічних місцевих виборів. Якщо в керівництві "СН" і в Офісі президента думають відігратися на найближчих виборах мера Києва, то посадаглави КМДА - відмінна можливість для розкрутки свого кандидата", - зазначає Олексій Якубін. В такому випадку, зазначає він, новий керівник міської держадміністрації повинен мати задатки до публічної діяльності.

На думку Олексія Якубіна, обидва кандидати на КМДА мають ряд схожих достоїнств: "Нові обличчя і, що не менш важливо - рівновіддалені від впливових київських бізнес-груп", що робить питання остаточного вибору для Офісу президента непростим. При цьому, як пише далі політолог, Олексій Кулеба «досить ясно давав зрозуміти в небагатьох своїх появахв медіа, що не особливо цікавиться просуванням по кар'єрних сходах ще вище". Важливоюякістю другого кандидата - Владислава Трубіцина - експерт називає вміння спілкуватися з людьми і зазначає: "За підходомдо роботи,можна з великою ймовірністю припустити, що Трубіцин налаштований розвиватися не тільки як управлінець, а й як політик".

Питання заміни глави КМДА в Офісі президента Зеленського поставалодвічі:в перший раз-незабаром після президентських виборів 2019 року, вдруге - навесні 2021 року. На думку експертів, наразіпитання з призначенням нового глави міськдержадміністрації Києва вирішенеі самого призначення слід чекати вже до Дня Незалежності.

Восени 2020 року кандидат "Слуги народу" на виборах київського міського голови Ірина Верещук зазнала поразки з результатом 5,44% голосів.