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Нового прем'єра Великої Британії можуть обрати до вересня, - FT

8 липня, 2022 п'ятниця
07:10
Світ Велика Британія

Нового прем'єр-міністра Британії можуть обрати до початку вересня, коли Палата громад повернеться з літніх канікул

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела серед депутатів Консервативної партії.

Оголошення про відставку Бориса Джонсона спровокувало внутрішній конкурс з обрання нового лідера партії, якого  призначить прем'єр-міністром королева. Плани перегонів буде затверджено на засіданні так званого "Комітету 1922 року" в понеділок, 11 липня.

"Конкурс проходитиме у два етапи. У першому депутати-консерватори скоротять довгий список кандидатів до двох. Після цього відбудеться кампанія серед 100 тисяч членів партії по всій країні, яка визначить наступного лідера", - йдеться в повідомленні.

Старші члени "Комітету 1922 року" планують завершити парламентський етап конкурсу до оголошення канікул 21 липня.

Кілька кандидатів уже заявили про намір балотуватися. Першою про це оголосила генеральний прокурор Суелла Браверман.

Також очікується, що найближчими днями про наміри балотуватися заявить низка більш досвідчених кандидатів. Серед них міністр закордонних справ Ліз Трасс та міністр фінансів Надім Захаві. Розглядають можливість участі у виборах колишній голова мінфіну Ріші Сунак, колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід та міністр оборони Бен Воллес.

Наприклад, як пише видання, Воллес спиратиметься на свої досягнення в підтримці України у війні з Росією.

Також серед можливих претендентів називають голову парламентського комітету із закордонних справ Тома Тугендата, міністра торгівлі Пенні Мордонт, ексміністра охорони здоров'я Джеремі Ганта. Проте кілька претендентів, які вважалися ймовірними учасниками перегонів, включаючи заступника прем'єр-міністра Домініка Рааба, відмовилися від висунення.

  • 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку. 
  • Британська міжнародна інтернет-компанія з дослідження ринку та аналітики даних YouGov провела опитування та визначила основного претендента на місце Бориса Джонсона. Ним став Бен Воллес. 
  • Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес запевнив, що без Джонсона політика країни на підтримку України не зміниться.

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Борис Джонсон
Велика Британiя
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