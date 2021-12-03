Новоспечений тренер "Барселони" Хаві назвав футболіста, якого точно не продасть

Про це у Twitter повідомив інсайдер Фабріціо Романо.



"Френкі Де Йонг не покине клуб. Він не продається - ми вважаємо Френкі ключовим гравцем для «Барселони». Клуб працює над тим, щоб посилити команду у зимове трансферне вікно. Якщо ми когось підпишемо, то комусь доведеться піти", - сказав головний тренер "Барселони" Хаві.



У цьому сезоні Френкі Де Йонг провів 16 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює нідерландця у 90 млн євро.