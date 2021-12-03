Новоспечений тренер "Барселони" Хаві назвав футболіста, якого точно не продасть
Головний тренер іспанської "Барселони" Хаві розповів, що клуб точно не продасть Френкі Де Йонга
Про це у Twitter повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
"Френкі Де Йонг не покине клуб. Він не продається - ми вважаємо Френкі ключовим гравцем для «Барселони». Клуб працює над тим, щоб посилити команду у зимове трансферне вікно. Якщо ми когось підпишемо, то комусь доведеться піти", - сказав головний тренер "Барселони" Хаві.
У цьому сезоні Френкі Де Йонг провів 16 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює нідерландця у 90 млн євро.
- Нагадаємо, 6 листопада "Барселона" оголосила про призначення головним тренером Хаві.
- 12 листопада стало відомо, що "Барселона" домовилась про трансфер бразильського захисника Дані Алвеса.
- 23 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів португальська "Бенфіка" зіграла внічию проти іспанської "Барселони", а Яремчук відіграв більше половини матчу.
- 3 грудня стало відомо, що "Барселона" розглядає українця Романа Яремчука, як підсилення атаки взимку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.44
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.07
- Актуальне
- Важливе